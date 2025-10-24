Manifestantes provocaron disturbios en la Legislatura y se enfrentaron con la Policía

policía de mendoza (2).jpeg Los manifestantes llegaron a la Legislatura donde se enfrentaron con policías. Imagen ilustrativa. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Indicaron que la Policía que acusaron por las redes sociales por reprimir marchas, es la misma que todos los días contiene las diferentes manifestaciones que se realizan sin ningún problema.

"Es la que custodió la seguridad de más de 20.000 personas durante las marchas universitarias, y la que tiene y debe garantizar el orden público, permitiendo que el resto de los ciudadanos circulen libre y tranquilamente por los espacios públicos", agregaron en el comunicado.

Incidentes con manifestantes frente a la Legislatura

Explicaron que estos disturbios de la tarde del jueves ocurrieron en medio de los cierres de campaña electoral: "Militantes de esa línea partidaria y de la asamblea por el agua intentaron forzar una situación de conflicto para obtener visibilidad antes de la veda electoral. Desde el inicio buscaron la confrontación", agregó el Ministerio de Seguridad.

legislatura asamblea legislativa.jpg La Legislatura fue el lugar elegido por manifestantes que se pelearon con policías en la tarde del jueves. Imagen ilustrativa.

"Lamentamos que, en esta ocasión, unas 200 personas no hayan sido capaces de mantener el orden, la paz y el respeto que el resto de los manifestantes sí saben sostener en nuestra provincia", expresaron las autoridades.

Además, detallaron que el resultado fue la detención de 2 manifestantes por herir a policías además de provocar daños materiales, como en 5 bicicletas de la Fuerza y vallas rotas. También detallaron que hubo 7 policías que resultaron heridos.