El Ministerio de Seguridad informó que un grupo de 200 manifestantes intentó generar disturbios el jueves en la tarde, horas antes de la veda electoral, frente a la Legislatura de Mendoza. El hecho terminó con 2 detenidos, 7 policías lesionados, además de daños.
Manifestantes provocaron disturbios en la Legislatura y se enfrentaron con la Policía
A través de las redes sociales, el Ministerio de Seguridad detalló los incidentes ocurridos en la tarde del jueves en la Peatonal Sarmiento, justo frente a la Legislatura.
"Fueron protagonizados por un grupo reducido de manifestantes que buscó generar disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad", señaló el mensaje emitido por la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad.
Indicaron que la Policía que acusaron por las redes sociales por reprimir marchas, es la misma que todos los días contiene las diferentes manifestaciones que se realizan sin ningún problema.
"Es la que custodió la seguridad de más de 20.000 personas durante las marchas universitarias, y la que tiene y debe garantizar el orden público, permitiendo que el resto de los ciudadanos circulen libre y tranquilamente por los espacios públicos", agregaron en el comunicado.
Incidentes con manifestantes frente a la Legislatura
Explicaron que estos disturbios de la tarde del jueves ocurrieron en medio de los cierres de campaña electoral: "Militantes de esa línea partidaria y de la asamblea por el agua intentaron forzar una situación de conflicto para obtener visibilidad antes de la veda electoral. Desde el inicio buscaron la confrontación", agregó el Ministerio de Seguridad.
"Lamentamos que, en esta ocasión, unas 200 personas no hayan sido capaces de mantener el orden, la paz y el respeto que el resto de los manifestantes sí saben sostener en nuestra provincia", expresaron las autoridades.
Además, detallaron que el resultado fue la detención de 2 manifestantes por herir a policías además de provocar daños materiales, como en 5 bicicletas de la Fuerza y vallas rotas. También detallaron que hubo 7 policías que resultaron heridos.