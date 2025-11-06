Inicio Ovación Fútbol Luciano Gómez
Luciano Gómez y la consagración de Independiente Rivadavia con la Copa Argentina

Luciano Gómez analizó a Independiente Rivadavia que se consagró campeón de la Copa Argentina 2025 en la cancha de Instituto

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Luciano Gómez festejó con mucha emoción el título de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina 2025.

Luciano Gómez marcó el primer penal de Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors y abrió el camino para el triunfazo azul en Córdoba. La Lepra se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer 5 a 3 en la definición con disparos desde los doce pasos (empataron 2 a 2 en el tiempo reglamentario).

Luciano Gomez dos
Luciano Gómez sintió mucha emoción por la consagración en la Copa Argentina.

El defensor es una de las figuras de este Independiente Rivadavia campeón que este jueves regresó a Mendoza y festejó a lo grande su consagración en en el estadio Bautista Gargantini.

El defensor que se ganó un lugar en la Lepra, habló con Ovación y describió la sensaciones del histórico título en la cancha de Instituto. "Sentimos mucha felicidad, es difícil explicar todo lo que sentimos, todavía no caemos con lo que hemos logrado. Este equipo tiene mucha personalidad y muy fuerte, hicimos una gran Copa Argentina".

"Hicimos un partido perfecto, este equipo tiene unos huevos enormes y va al frente siempre, no se achica en ninguna cancha", reveló el correntino.

Luciano Gómez elogió a los arqueros Ezequiel Centurión y Gonzalo Marinelli

"En este certamen fue muy importante la figura de Ezequiel Centurión que fue determinante. Gonzalo Marinelli jugó algunos minutos con Argentinos Juniors y lo hizo muy bien". agregó el lateral de la Lepra que se consolidó en el equipo dirigido por Alfredo Berti.

"Este equipo es una familia, este título es para la gente que se lo merece. Ahora a festejar y pensar en lo que viene. Será algo muy lindo jugar la Copa Libertadores", aseguró Luciano Gómez.

Embed - Luciano Gómez defensor de Independiente Rivadavia describió el título obtenido con la Copa Argentina

"Me tenía mucha fe, estaba tranquilo cuando me toco patear el primer penal, el Chiquito Romero es un gran arquero, pero pude definir bien", dijo Luciano Gómez.

