Luciano Gómez y la consagración de Independiente Rivadavia con la Copa Argentina

"Hicimos un partido perfecto, este equipo tiene unos huevos enormes y va al frente siempre, no se achica en ninguna cancha", reveló el correntino.

Luciano Gómez elogió a los arqueros Ezequiel Centurión y Gonzalo Marinelli

"En este certamen fue muy importante la figura de Ezequiel Centurión que fue determinante. Gonzalo Marinelli jugó algunos minutos con Argentinos Juniors y lo hizo muy bien". agregó el lateral de la Lepra que se consolidó en el equipo dirigido por Alfredo Berti.

"Este equipo es una familia, este título es para la gente que se lo merece. Ahora a festejar y pensar en lo que viene. Será algo muy lindo jugar la Copa Libertadores", aseguró Luciano Gómez.

"Me tenía mucha fe, estaba tranquilo cuando me toco patear el primer penal, el Chiquito Romero es un gran arquero, pero pude definir bien", dijo Luciano Gómez.