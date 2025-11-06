Kim Kardashian causa furor con la serie más vista recién estrenada en Estados Unidos

Disney Plus acaba de estrenar la serie de Estados Unidos más vista del momento, con Kim Kardashian encabezando el elenco, se trata de Todo vale.
La historia sigue a un grupo de abogadas especializadas en divorcios de alto perfil que deciden romper con un estudio dominado por hombres para fundar su propio bufete.
Son brillantes, feroces y emocionalmente complejas: el tipo de mujeres que no solo entienden el juego del poder, sino que están dispuestas a reescribir sus reglas.
La trama mezcla juicios mediáticos, lealtades rotas, amistades que se tambalean y una mirada crítica sobre el amor, el dinero y la fama. Con ese sello inconfundible de Murphy -glamour, tensión, ironía y personajes femeninos poderosos-, Todo Vale promete ser una de las producciones más esperadas del año.
Disney Plus: de qué trata la serie Todo vale
La flamante serie Todo vale con Kim Kardashian tiene 1 temporada, con 10 episodios de 45 minutos.
Brillantes, feroces y emocionalmente complejas, lidian con rupturas de alto riesgo, escándalos y lealtades cambiantes, tanto en los tribunales como en su círculo íntimo. En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan, sino que cambian las reglas.
Disney Plus: reparto de la serie Todo vale
- Kim Kardashian
- Glenn Close
- Noami Watts
- Sarah Paulson