Kim Kardashian causa furor con la serie más vista recién estrenada en Estados Unidos

La trama mezcla juicios mediáticos, lealtades rotas, amistades que se tambalean y una mirada crítica sobre el amor, el dinero y la fama. Con ese sello inconfundible de Murphy -glamour, tensión, ironía y personajes femeninos poderosos-, Todo Vale promete ser una de las producciones más esperadas del año.

Un equipo de abogadas especializadas en divorcios abandona un bufete dominado por hombres para fundar su propio despacho de gran prestigio. Audaces, brillantes y emocionalmente complejas, se enfrentan a rupturas dolorosas, secretos escandalosos y alianzas cambiantes, tanto en los tribunales como dentro de su propia profesión.

En un mundo donde el dinero lo es todo y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo siguen las reglas del juego, sino que lo transforman.

Un grupo de abogadas especialistas en divorcios abandona un bufete dominado por hombres para abrir su propio y exitoso despacho.

Brillantes, feroces y emocionalmente complejas, lidian con rupturas de alto riesgo, escándalos y lealtades cambiantes, tanto en los tribunales como en su círculo íntimo. En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan, sino que cambian las reglas.

Kim Kardashian

Glenn Close

Noami Watts

Sarah Paulson

