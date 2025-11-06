Meghan Markle retoma su carrera como actriz tras 8 años de ausencia: cuál es el proyecto

La llegada de Meghan Markle a la familia real británica siempre estuvo rodeada de muchos escándalos, ya que se trataba de una actriz divorciada que iba a casarse con el príncipe Harry, uno de los royals más mediáticos de la historia.
Tras más de 8 años alejada de los sets de filmación, Meghan Markle retoma su carrera como actriz y recibe el apoyo del príncipe Harry
Para poder acompañar a Harry y a su familia en la vida de la realeza, Markle tuvo que abandonar su carrera como actriz, pero ahora la protagonista de "Suits" decidió retomar su rol artístico y a continuación todos los detalles.
¿Con qué proyecto volverá Meghan Markle a la actuación?
La esposa del príncipe Harry ha reaparecido esta semana en un set de Los Ángeles, interpretándose a sí misma en una comedia con las actrices Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid y Henry Golding. Se trata de la producción titulada "Close Personal Friends", y es su primer papel en 8 años.
El proyecto, producido por Amazon MGM Studios, ha despertado una gran expectación tanto en la industria como entre los seguidores de la pareja. La dirección está a cargo de Jason Orley y comenzó su rodaje en septiembre.
Se sabe que el príncipe Harry no solo está entusiasmado con este rol de su esposa, sino que además algunas fuentes cercanas al royal aseguraron que el "quiere que Meghan haga aquello que le aporte felicidad".
"Este es un momento enorme para Meghan y significa volver a hacer lo que realmente le apasiona", aseguró un productor de esta serie. Markle ha recibido numerosas propuestas en los últimos años, "esta le ha parecido la adecuada", dijo una fuente cercana a ella.
¿De qué trata la serie de comedia "Close Personal Friends"?
La trama de esta producción se centra en dos parejas, una famosa y otra anónima, que entablan amistad durante una estancia en Santa Bárbara, un guiño a la vida real de los duques de Sussex, cuya residencia se encuentra en Montecito, cerca del lugar donde se desarrolla la historia.