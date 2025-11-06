Meghan Markle retoma su carrera como actriz tras 8 años de ausencia: cuál es el proyecto

Meghan Markle.jpg Meghan Markle vuelve a la actuación con una comedia.

El proyecto, producido por Amazon MGM Studios, ha despertado una gran expectación tanto en la industria como entre los seguidores de la pareja. La dirección está a cargo de Jason Orley y comenzó su rodaje en septiembre.

Se sabe que el príncipe Harry no solo está entusiasmado con este rol de su esposa, sino que además algunas fuentes cercanas al royal aseguraron que el "quiere que Meghan haga aquello que le aporte felicidad".

"Este es un momento enorme para Meghan y significa volver a hacer lo que realmente le apasiona", aseguró un productor de esta serie. Markle ha recibido numerosas propuestas en los últimos años, "esta le ha parecido la adecuada", dijo una fuente cercana a ella.

Close Personal Friends Elenco de la comedia "Close Personal Friends".

¿De qué trata la serie de comedia "Close Personal Friends"?

La trama de esta producción se centra en dos parejas, una famosa y otra anónima, que entablan amistad durante una estancia en Santa Bárbara, un guiño a la vida real de los duques de Sussex, cuya residencia se encuentra en Montecito, cerca del lugar donde se desarrolla la historia.