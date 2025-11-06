Chiqui Tapia hizo importantes anuncios en la previa del Superclásico y, por primera vez, habló el árbitro

Fue así que el presidente de la AFA anunció: "Hablamos con el Gringo Scaloni la posibilidad de que no sean convocados los jugadores del fútbol argentino de los equipos que el día domingo tengan posibilidades o definan situaciones deportivas".

"Esto queríamos comunicarles, realmente, creo que también es darle la importancia que tiene que tener el fútbol argentino", continuó en sintonía con lo expresado.

El objetivo es que los equipos argentinos tengan protagonismo en los certámenes internacionales: "Seguramente, va a representar mucho porque todos queremos que el próximo año tengamos la mayor representatividad y que compitamos de la mejor manera en las competencias que nos toquen, tanto sea en la Sudamericana como en la Libertadores".

Con respecto a la fecha de la definición de Copa Argentina, detalló: "Teníamos dos opciones de fechas de Copa Argentina: la del día de ayer (miércoles) y la del 12/11 era la segunda posibilidad, viendo que Argentinos Juniors, si salía campeón, liberaba un cupo".

Y continuó explicando: "Y nos daba la posibilidad de llegar ya a este fin de semana con una visión más amplia de lo que deportivamente nos daba para las competencias del año próximo, de la Sudamericana y Libertadores. Así que se ha tomado esta decisión, hemos hablado con Scaloni y quería comunicárselas a todos ustedes para que estén al tanto“,

"El 13 de diciembre se llevó a cabo la última reunión del Comité Ejecutivo, se programó todo el calendario anual y queremos también acompañar a los clubes que están definiendo situaciones deportivas", agregó Chiqui Tapia.

El árbitro del Superclásico aclaró que no hay preferencias

A Juan Fernando Quintero la presencia de Nicolás Ramírez lo tomó por sorpresa y se mostró sonriente cuando comenzó a hablar el colegiado, mientras que Chiqui Tapia le habló a Leandro Paredes para marcarle lo que estaba sucediendo.

nicolas ramirez Nicolás Ramírez fue el elegido para dirigir el Superclásico.

El árbitro comenzó expresando: "En primera instancia agradecerle por la confianza al señor presidente Claudio Chiqui Tapia, al Director Nacional de Arbitraje Federico Beligoy, al Gerente Técnico Fernando Rapallini y a todo su equipo de trabajo. Para mi es un placer estar presente nuevamente en un Superclásico".

"Es un partido especial que todos vivimos de la misma manera y (estoy) feliz y (siento) orgullo por mi familia también de verme en un nuevo Superclásico", continuó el colegiado que viene de dirigir la final de la Copa Argentina.

Además, Nicolás Ramírez agregó: "Es muy bueno arbitrar con jugadores Campeones del Mundo en cancha, pero para el cuerpo arbitral todos los jugadores son iguales, nos manejamos así".