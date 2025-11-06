Superclásico: qué dijeron los referentes de Boca y River en conferencia de prensa

Para mí es un placer enfrentar a este tipo de jugadores y volverlo a hacer va a ser muy lindo. Para mí es un placer enfrentar a este tipo de jugadores y volverlo a hacer va a ser muy lindo.

Por su lado, Juan Fernando Quinteros se refirió a la importancia que significa para River: "Sabemos que la actualidad y el presente no ha sido el mejor para lo que normalmente estamos acostumbrados. Pero es un clásico, es un partido histórico también para nosotros. Tenemos una gran oportunidad al rival de nosotros y es el momento para dar un golpe en la mesa y qué mejor oportunidad que esta".

Diferentes momentos en la previa del Superclásico

La situación de ambos conjuntos es muy diferente, pero el mediocampista Xeneize aclaró: "Nosotros pensamos solamente en nosotros, en preparar el partido de la mejor manera para el día domingo quedarnos con esos tres puntos. Lo que pase del otro lado es problema de ellos y no soy quién para hablar del otro club".

Durante el miércoles Stefano Di Carlo, flamante presidente electo de River, confirmó que el contrato de Marcelo Gallardo fue renovado hasta finales de 2026, ante esto Juanfer manifestó su apoyo: "Deja claro el club que el apoyo al entrenador es grandísimo. No solo por el momento que estamos pasando, de alguna forma todavía seguimos vivos en la Liga. También para nosotros saber que contamos con nuestro entrenador, con la energía, redobla la apuesta".

"Qué mejor momento para jugar este juego con el respaldo, no solo al entrenador, y nosotros también confiados de que si él tiene energía nosotros tenemos que tener el doble. Va a ser un clásico aparte, creo que enfrentamos un gran rival y es momento para nosotros de demostrar realmente lo que es el respaldo y lo que queremos", explicó el autor del segundo gol del Millo en Madrid.

El Superclásico más importante del mundo se juega este domingo

La importancia del Boca - River tiene una relevancia mundial y medios de comunicación de todo el planeta viajan a Argentina para vivir un momento especial, con el plus que representa jugarse en La Bombonera con un entorno tan particular como lo es la Boca.

Esa relevancia se traslada a los protagonistas; es así que Paredes manifestó: "Soñé mucho tiempo con volver a mi país, a mi club, con esta edad, tratar de hacerlo al 100%".

Y el mediocampista colombiano tampoco se quedó atrás: "Personalmente lo veo como una motivación. La vida siempre te lleva a estos límites, sobre todo el fútbol. Nosotros estamos pasando un momento que, como ha sido bueno en muchas ocasiones, ahorita no es el mejor, pero tenemos un panorama claro".

"Es nuestro momento. De alguna u otra forma, la gallardía, la jerarquía y la decisión de los seres humanos se nota en los momentos grandes y creo que es un momento importante para nosotros", explicó el 10 de River.

Y Leandro Paredes cerró la idea: "Es uno de los más importantes del mundo, junto a Real Madrid - Barcelona. Poder ser parte de un partido tan importante como es este, con lo importante que es para los dos equipos el poder ganar el domingo, va a ser importante para todos y seguramente lo va a ver todo el mundo".