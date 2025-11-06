Cómo salió la Selección argentina contra Túnez en el Mundial Sub 17 de Qatar

La más clara fue obra de Thomas De Martis que tuvo un mano a mano y decidió picarla con gran categoría, sin embargo, esta vez no fue Bouaskar quien se quedó con el balón, sino el palo que le negó un golazo.

En el segundo tiempo el partido no cambió demasiado: la Selección argentina tenía oportunidades, pero sin suerte ni efectividad. Hasta que en el minuto 58 Diego Placente decidió el ingreso de la joya de Argentinos Juniors y solo tuvieron que pasar nueve minutos para que Facundo Jainikoski convirtiera un golazo en una jugada individual que inició en la mitad del campo de juego.

Embed ¡GOLAZO DE FACUNDO JAINIKOSKI!



Tras iniciar la jugada desde atrás de mitad de cancha, el jugador de Argentina convirtió el primer tanto del partido.#MundialSub17EnDSPORTS Masculino I #U17WC pic.twitter.com/TuU3oHAx3v — DSPORTS (@DSports) November 6, 2025

17 minutos después del gol, a los 38, nuevamente el delantero del Bicho se hizo presente en el arco rival y estrelló un violento remate en el travesaño tras pelearla contra un rival y quedarse con el esférico.

Embed ¡EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL SEGUNDO A FACUNDO JAINIKOSKI!



El jugador de Argentina remató un potente disparo y le pelota pegó en el largero para salvar a Túnez.#MundialSub17EnDSPORTS Masculino I #U17WC pic.twitter.com/eBnyaSPP0a — DSPORTS (@DSports) November 6, 2025

De esta manera la Selección argentina llegó a los seis puntos lo que la deja clasificada a la próxima instancia del Mundial Sub 17, con puntaje ideal y con la esperanza de seguir en camino para lograr por primera vez en la historia el título de la categoría.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina en el Mundial Sub 20?

El próximo domingo 9 de noviembre la Selección argentina jugará contra Fiyi en el tercer y último partido de la zona de grupos a partir de las 9.30. La isla que se ubica a unos 2 mil kilómetros de Nueva Zelanda fue goleado por Bélgica; ahora el conjunto europeo definirá su clasificación contra Túnez.