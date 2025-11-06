Cómo salió la Selección argentina contra Túnez en el Mundial Sub 17 de Qatar

La Selección argentina tenía una parada difícil en la segunda fecha del Mundial Sub 17 ya que tuvo que enfrentar a Túnez, quienes venían de golear a Fiyi por 6 a 0. Sin embargo, si los dirigidos por Diego Placente lograba un triunfo iba a conseguir el boleto a los dieciseisavos de final.
Y aunque el panorama estuvo complicado en un partido muy luchado el combinado nacional supo imponerse por 1 a 0 con gol de Facundo Jainikoski, quien en el debut contra Bélgica también marcó además de dar una asistencia convirtiéndose en la figura del partido.
La Selección argentina venció 1 a 0 a Túnez
A pesar que la Albiceleste fue dueña de la pelota durante el primer tiempo y que generó varias ocasiones que podrían haber terminado en el fondo de la red, la situación se complicó porque el arquero de Túnez, Slim Bouaskar (un joven con un futuro muy prometedor) tiró por el suelo todos los intentos de los argentinos.
La más clara fue obra de Thomas De Martis que tuvo un mano a mano y decidió picarla con gran categoría, sin embargo, esta vez no fue Bouaskar quien se quedó con el balón, sino el palo que le negó un golazo.
En el segundo tiempo el partido no cambió demasiado: la Selección argentina tenía oportunidades, pero sin suerte ni efectividad. Hasta que en el minuto 58 Diego Placente decidió el ingreso de la joya de Argentinos Juniors y solo tuvieron que pasar nueve minutos para que Facundo Jainikoski convirtiera un golazo en una jugada individual que inició en la mitad del campo de juego.
17 minutos después del gol, a los 38, nuevamente el delantero del Bicho se hizo presente en el arco rival y estrelló un violento remate en el travesaño tras pelearla contra un rival y quedarse con el esférico.
¡EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL SEGUNDO A FACUNDO JAINIKOSKI!
De esta manera la Selección argentina llegó a los seis puntos lo que la deja clasificada a la próxima instancia del Mundial Sub 17, con puntaje ideal y con la esperanza de seguir en camino para lograr por primera vez en la historia el título de la categoría.
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina en el Mundial Sub 20?
El próximo domingo 9 de noviembre la Selección argentina jugará contra Fiyi en el tercer y último partido de la zona de grupos a partir de las 9.30. La isla que se ubica a unos 2 mil kilómetros de Nueva Zelanda fue goleado por Bélgica; ahora el conjunto europeo definirá su clasificación contra Túnez.