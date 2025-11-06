Inicio Ovación Fútbol Sebastián Villa
Tras el histórico título

Sebastián Villa y Diego Armando Maradona: la comparación que enloquece a los hinchas de la Lepra

En las redes sociales, los hinchas de Independiente Rivadavia enloquecieron con una comparación entre Maradona y el capitán de la Lepra, Sebastián Villa

Por UNO
Sebastián Villa fue comparado con Diego Maradona.

Independiente Rivadavia venció por penales a Argentinos Juniors luego de igualar 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios, en lo que fue un verdadero partidazo. De esta manera, obtuvo el primer título grande de su historia y la clasificación a la Copa Libertadores 2026, y uno de los protagonistas de lo conseguido es nada menos que Sebastián Villa.

El exjugador de Boca llegó a la Lepra en julio de 2024, y desde allí se hizo cargo de un equipo que fue en crecimiento hasta lograr su primera estrella. Algo similar es lo que ocurrió con Diego Maradona en el Nápoli de Italia.

villa 1
Sebastián Villa pasó a ser ídolo en Independiente Rivadavia.

La comparación entre Villa y Maradona que enloquece a los fanáticos de la Lepra

En la red social X, antes conocida como Twitter, el usuario @OOCFutbin_ hizo una divertida comparación entre Villa y Diego Armando Maradona, que fue bien recibida por los hinchas de Independiente Rivadavia.

"Sebastián Villa sacando campeón a Independiente Rivadavia" publicó este usuario comparando lo realizado por el colombiano en la Lepra con El Pelusa en el Nápoli de Italia.

Diego Maradona le dio a Napoli su primer Scudetto (título de la Serie A de Italia) en la temporada 1986-1987. El equipo se consagró campeón el 10 de mayo de 1987, tras empatar 1-1 contra la Fiorentina.

Por su parte, y como se dijo, Sebastián Villa llevó al equipo dirigido por Alfredo Berti a conseguir el primer título grande de su historia, derrotando a Argentinos Juniors en la final y dejando en el camino a grandes equipos como River.

La palabra de Sebastián Villa tras la histórica consagración

"Este es un grupo bárbaro con muchos chicos que tienen hambre de gloria. Sumamos un nuevo título. Somos un equipo muy humilde, con mucha garra y huevo y tenemos una mentalidad enorme. El profe Berti nos dio mucha confianza y a medida que pasaron los partidos nos fuimos consolidando", dijo Villa tras el partido.

"Le quiero dedicar este título al profe Russo, que en paz descanse, que siempre me dio esos consejos de seguir adelante, de tener mucha perseverancia a pesar de los problemas. Creo que soy un resiliente de la vida", expresó. Por último, dijo que tanto él como sus compañeros se tenían "Fe para ganar el partido" y que "son todos ídolos" a partir del logro conseguido.

