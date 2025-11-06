Sebastián Villa y Diego Armando Maradona: la comparación que enloquece a los hinchas de la Lepra

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OOCFutbin_/status/1986262126571458698&partner=&hide_thread=false Sebastian Villa sacando campeón a Independiente Rivadavia pic.twitter.com/8Xm4NoNupC — Futbin (@OOCFutbin_) November 6, 2025

"Sebastián Villa sacando campeón a Independiente Rivadavia" publicó este usuario comparando lo realizado por el colombiano en la Lepra con El Pelusa en el Nápoli de Italia.

Diego Maradona le dio a Napoli su primer Scudetto (título de la Serie A de Italia) en la temporada 1986-1987. El equipo se consagró campeón el 10 de mayo de 1987, tras empatar 1-1 contra la Fiorentina.

Por su parte, y como se dijo, Sebastián Villa llevó al equipo dirigido por Alfredo Berti a conseguir el primer título grande de su historia, derrotando a Argentinos Juniors en la final y dejando en el camino a grandes equipos como River.

La palabra de Sebastián Villa tras la histórica consagración

"Este es un grupo bárbaro con muchos chicos que tienen hambre de gloria. Sumamos un nuevo título. Somos un equipo muy humilde, con mucha garra y huevo y tenemos una mentalidad enorme. El profe Berti nos dio mucha confianza y a medida que pasaron los partidos nos fuimos consolidando", dijo Villa tras el partido.

"Le quiero dedicar este título al profe Russo, que en paz descanse, que siempre me dio esos consejos de seguir adelante, de tener mucha perseverancia a pesar de los problemas. Creo que soy un resiliente de la vida", expresó. Por último, dijo que tanto él como sus compañeros se tenían "Fe para ganar el partido" y que "son todos ídolos" a partir del logro conseguido.