"Hizo todo en contra de Mendoza": famoso técnico argentino criticó al árbitraje de Nicolás Ramírez

Pero el momento de mayor tensión se iba a dar en la tanda de los penales, cuando Ramírez hizo repetir la ejecución de Tomás Molina, en un remate previamente tapado por Gonzalo Marinelli. El exarquero de Tigre se adelantó unos centímetros.

Afortunadamente para los hinchas de la Lepra, la segunda ejecución tuvo el mismo resultado, y luego fue Sebastián Villa el que se encargó de darle la Copa Argentina a Independiente Rivadavia.

nicolas ramirez Nicolás Ramírez fue muy cuestionado por su labor en la final de la Copa Argentina.

"Hizo todo en contra de Mendoza" fue otra de las frases que Caruso Lombardi utilizó para hablar del árbitro Nicolás Ramírez, quien es considerado por muchos como una de las autoridades más transparentes de la Primera División.

El jugador de Madryn que apuntó contra Caruso Lombardi

Las sinceras confesiones de Caruso Lombardi no caen bien en muchos sectores, y son muchos protagonistas los que salen a cruzarlo.

Recientemente, el reconocido entrenador denunció ayudas arbitrales y arreglos en AFA para favorecer al Aurinegro en el reducido de la Primera Nacional, más precisamente en el cruce ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Facundo Giacopuzzi, defensor del equipo, le respondió con furia.

"Es un gordo boludo, que decide boludeces", disparó Giacopuzzi sobre Caruso Lombardi. "Se hablaron muchas boludeces, a este grupo lo golpearon mucho, a mí encantaría que cada uno de todos los pelotudos que hablan boludeces vengan en la semana para ver cómo entrenamos, creo que somos el equipo que más se merece el ascenso", cerró el jugador.