El Centro de Atención Primaria Veterinaria de Maipú ya atendió a más de 1000 mascotas

Centro de Atención Primaria Veterinaria Maipú 1 LA Municipalidad de Maipú puso en funcionamiento este centro destinado al control y atención de animales de todo el departamento.

El centro, ubicado en el callejón Manuel Díaz 1555 de Coquimbito, ofrece atención primaria, además de otros servicios complementarios orientados a la prevención y el cuidado de la salud animal. También funciona allí una dependencia de Zoonosis que colabora con las tareas desarrolladas en los quirófanos móviles.

Entre las prestaciones disponibles se incluyen consultas clínicas orientativas, atención básica para perros y gatos, esterilizaciones quirúrgicas (en machos y hembras) y controles sanitarios. Además, se aplican antiparasitarios, vacunas antirrábicas y pipetas para pulgas y garrapatas.