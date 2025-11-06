Elegir al árbitro de un Superclásico nunca es tarea sencilla. En esta ocasión, la decisión estuvo entre tres nombres de peso, todos bien considerados en la AFA: Nicolás Ramírez, Facundo Tello y Yael Falcón Pérez; sin embargo uno de ellos se posicionó de mejor manera en las últimas horas.
Es así que el trascendental partido entre Boca Juniors y River Plate que se disputará el domingo 9 a partir de las 16.30 en La Bombonera ya tiene árbitro designado, al igual que ya se confirmó quiénes lo acompañarán en el campo de juego y el encargado del VAR.
La polémica designación del árbitro para el Superclásico: quién impartirá en la justicia en La Bombonera
Luego de muchas especulaciones donde quienes manejan los hilos de la AFA estaban entre tres opciones factibles para dirigir un partido donde se juegan mucho más que tres puntos ya que, además de seguir sumando para el Torneo Clausura buscando conseguir una mejor posición de cara a los cruces de los playoffs, tanto River como Boca luchan por clasificar a la próxima Copa Libertadores en un duelo punto a punto en la tabla anual.
Finalmente el árbitro elegido fue Nicolás Ramírez, el colegiado que viene de dirigir la final de la Copa Argentina donde Independiente Rivadavia venció por penales a Argentinos Juniors en un partido que no estuvo exento de polémicas al punto que Alfredo Berti fue expulsado luego de expresar una catarata de insultos que tuvo como destino al hombre de negro.
Ramírez, encargado de dirigir el último Superclásico en el Monumental donde River le ganó 2 a 1 a Boca, se impuso sobre Facundo Tello (árbitro mundialista y con experiencia en el plano internacional) y a Yael Falcón Pérez.
Todo parece indicar que su designación dependía de su desempeño en la final de la Copa Argentina y, justamente al ser elegido, la evaluación fue positiva para los dirigentes de la AFA.
Los árbitros designados para el Superclásico
Árbitro: Nicolás Ramírez.
Árbitro asistente 1: Juan Belatti.
Árbitro asistente 2: Pablo González.
Cuarto árbitro: Pablo Giménez.
VAR: Héctor Paletta.
AVAR: Sebastián Habib.
El historial del árbitro elegido para el Superclásico
Nicolás Ramírez dirigió a Boca en 12 oportunidades donde el Xeneize se impuso en seis oportunidades, empató una vez y cayó cinco veces. En total le mostró 39 tarjetas amarillas, expulsó a dos jugadores del conjunto de La Ribera y le cobró un penal a favor y otro en contra.
A River lo dirigió en 13 encuentros con cinco partidos ganados para la Banda, tres empates y cinco derrotas. En cuanto a las tarjetas, sacó 48 tarjetas amarillas, tres rojas; además, no le cobró ningún penal a favor, pero si dos en contra.