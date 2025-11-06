La polémica designación del árbitro para el Superclásico: quién impartirá en la justicia en La Bombonera

Finalmente el árbitro elegido fue Nicolás Ramírez, el colegiado que viene de dirigir la final de la Copa Argentina donde Independiente Rivadavia venció por penales a Argentinos Juniors en un partido que no estuvo exento de polémicas al punto que Alfredo Berti fue expulsado luego de expresar una catarata de insultos que tuvo como destino al hombre de negro.

Nicolás Ramírez Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico.

Ramírez, encargado de dirigir el último Superclásico en el Monumental donde River le ganó 2 a 1 a Boca, se impuso sobre Facundo Tello (árbitro mundialista y con experiencia en el plano internacional) y a Yael Falcón Pérez.

gol Mastantuono.png Nicolás Ramírez dirigió el último Superclásico la tarde del golazo de Franco Mastantuono.

Todo parece indicar que su designación dependía de su desempeño en la final de la Copa Argentina y, justamente al ser elegido, la evaluación fue positiva para los dirigentes de la AFA.

Los árbitros designados para el Superclásico

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Árbitro asistente 1: Juan Belatti.

Árbitro asistente 2: Pablo González.

Cuarto árbitro: Pablo Giménez.

VAR: Héctor Paletta.

AVAR: Sebastián Habib.

El historial del árbitro elegido para el Superclásico

Nicolás Ramírez dirigió a Boca en 12 oportunidades donde el Xeneize se impuso en seis oportunidades, empató una vez y cayó cinco veces. En total le mostró 39 tarjetas amarillas, expulsó a dos jugadores del conjunto de La Ribera y le cobró un penal a favor y otro en contra.

A River lo dirigió en 13 encuentros con cinco partidos ganados para la Banda, tres empates y cinco derrotas. En cuanto a las tarjetas, sacó 48 tarjetas amarillas, tres rojas; además, no le cobró ningún penal a favor, pero si dos en contra.