Qué significa el famoso duende que llevó a Independiente Rivadavia a ser campeón de la Copa Argentina

"Tras la tempestad, viene la bonanza", dice el refrán y el hincha leproso bien sabe sobre esto.

Duende - Independiente Rivadavia El duende acompaña a Independiente Rivadavia en las rutas argentinas. Ahora se sacará el pasaporte.

La lista de los responsables del presente de la Lepra estaría incompleta si no se menciona la colaboración mística de los duendes, en una historia que junta al deporte más lindo de todos con relatos mágicos.

La leyenda cuenta que en 2005 varios duendes se hicieron presentes en el Bautista Gargantini cuando Independiente Rivadavia disputaba el Torneo Argentino A, muy lejos de Primera División, pero con un claro deseo: la Lepra tenía que llegar donde realmente merece.

Fue así que ganó el Apertura 2006 lo que le permitió disputar jugar por el ascenso; al vencer a Guillermo Brown de Puerto Madryn en un resultado global de 3 a 1 en 2007 logró llegar a la Primera Nacional B.

El duende se convirtió en un símbolo del club y durante 16 años acompañó al equipo en un paso digno de montaña rusas. Finalmente llegó a la final en 2023 al quedar como puntero de la Zona B y derrotó a Almirante Brown en el Mario Alberto Kempes en Córdoba. Por fin llegó el tan ansiado ascenso a Primera, y si, allí estuvo el duende.

Todo referente sabe que puede sufrir críticas y así mismo le pasó al duende cuando Independiente Rivadavia quedó eliminado contra su par de Avellaneda en los octavos de final del Apertura 2025; pero el ser mitológico sabía que tenía que juntar fuerzas para dejar a la Lepra en lo más alto de Mendoza, Cuyo y de la Argentina al lograr el ansiado trofeo nacional tan solo un año después.

Ahora deberá tramitar el pasaporte porque Independiente Rivadavia comenzará a viajar por Sudamérica en la próxima Copa Libertadores.