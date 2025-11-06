La hazaña que cambió la historia futbolera de una Mendoza teñida de azul

Por supuesto que no fue fácil. Como para cualquier club de fútbol de una provincia ajena a Buenos Aires, al Azul del Parque le costó muchísimo conseguir este título. Es que no solo tuvo que sortear varios mano a mano bravos ante Estudiantes de Caseros, Platense, Central Córdoba, Tigre y el poderoso River Plate, sino que en el juego decisivo, ante el siempre complicado (y favorito para buena parte de la prensa nacional) Argentinos Juniors, debió luchar más de la cuenta producto de dos expulsiones, un polémico y discutible arbitraje, la lesión de su arquero titular y el sufrimiento que traen consigo los tiros desde el punto penal.

Pero se dio. Y las gargantas de los fanáticos que copan el Bautista Gargantini cada fin de semana no dan más de tanto gritar. Y está muy bien. Merecidísimo.

independiente-rivadavia-lepra-copa-argentina El alocado festejo de los jugadores de la Lepra. Merecidísimo.

Para que este periodista pudiera escribir estas líneas, antes tuvieron que pasar 112 años de buenas y malas. Y qué lujo que la profesión hoy me permita analizar y opinar sobre algo tan potente e impresionante como un ¡Independiente Rivadavia campeón nacional!

Esta primera estrella, que a su vez se convierte en el estreno de Mendoza en ese tipo de gestas ya que si bien Godoy Cruz, Gimnasia, San Martín, Huracán Las Heras y Maipú han sabido escribir páginas gloriosas no se le asemeja en nada, nada, nada, nada a lo que el pueblo leproso celebra hoy.

¡Salud, leprosos!

Supongo que allá a lo lejos donde la vista no llega, o donde la inmensidad del universo manda, estarán brindando Hugo Cirilo Mémoli, Tomás Carlovich, el "Arbolito" López y ese sinfín de ídolos que la centenaria institución del Parque supo criar y disfrutar. Y hasta mi querido viejo Luis, que fue tan pero tan hincha que por las venas se le podía ver ese amor convertido en sangre azul. Azul como el cielo. Como el cielo que Independiente Rivadavia tocó con las manos.