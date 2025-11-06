Sebastián Villa y el título histórico de la Copa Argentina: "Independiente Rivadavia lo ganó con huevos"

Independiente Rivadavia La Lepra alcanzó la gloria en Córdoba.

Sebastián Villa, la gran figura de Independiente Rivadavia, reveló: "Este es un grupo bárbaro con muchos chicos que tienen hambre de gloria. Sumamos un nuevo título. Somos un equipo muy humilde con mucha garra y huevo y tenemos una mentalidad enorme. El profe Berti nos dio mucha confianza y a medida que pasaron los partidos nos fuimos consolidando".

Berti Alfredo Berti junto a Diego Tonetto y Victorio Ramis. Foto. Nicolás Rios/ Diario UNO

"Nos teníamos mucha fe para ganar el partido, todos somos ídolos", contó el delantero.