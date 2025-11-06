Sebastián Villa y el título histórico de la Copa Argentina: "Independiente Rivadavia lo ganó con huevos"

Independiente Rivadavia logró un título histórico este miércoles al obtener la Copa Argentina en el triunfo por penales ante Argentinos Juniors. Los jugadores de la Lepra tras el encuentro en la cancha de Instituto desbordaron de emoción.
Sebastián Villa fue la gran figura de Independiente Rivadavia. La Lepra obtuvo el título de la Copa Argentina 2025
Independiente Rivadavia logró un título histórico este miércoles al obtener la Copa Argentina en el triunfo por penales ante Argentinos Juniors. Los jugadores de la Lepra tras el encuentro en la cancha de Instituto desbordaron de emoción.
Sebastián Villa, la gran figura de Independiente Rivadavia, reveló: "Este es un grupo bárbaro con muchos chicos que tienen hambre de gloria. Sumamos un nuevo título. Somos un equipo muy humilde con mucha garra y huevo y tenemos una mentalidad enorme. El profe Berti nos dio mucha confianza y a medida que pasaron los partidos nos fuimos consolidando".
"Nos teníamos mucha fe para ganar el partido, todos somos ídolos", contó el delantero.
"Le quiero dedicar este título al profe Russo, que en paz descanse, que siempre me dio esos consejos de seguir adelante, de tener mucha perseverancia a pesar de los problemas. Creo que soy un resciliente de la vida", expresó el jugador.
El volante Tomás Bottari fue uno de los primeros jugadores en hablar con la prensa y con mucha emoción, aseguró: "Somos chicos que venimos de abajo y la peleamos mucho, que tenemos mucha hambre de gloria y de triunfar. Se nos dio y lo merecíamos, somos los justos campeones, lo ganamos con muchos huevos, había que dejar todo en la cancha y logramos un título histórico".