Copa Argentina

Alfredo Berti ya hizo historia en Independiente Rivadavia y afronta el partido más importante de su carrera

Alfredo Berti ya es parte de la historia de Independiente Rivadavia, pero quiere dar un paso más en la final de la Copa Argentina, en lo que él mismo calificó como el partido más importante de su carrera como entrenador.

Por UNO
Alfredo Berti ya es parte de la historia grande de Independiente Rivadavia, pero quiere dar un paso más en la final de la Copa Argentina, frente a Argentinos Juniors y en lo que él mismo calificó como el partido más importante de su carrera como entrenador.

En la previa, el DT de la Lepra habló con el sitio oficial del certamen y se refirió a cuál fue su aporte al club del Parque General San Martín: "El aporte que uno le puede haber dado, es tratar de hablar a los chicos de un club como Independiente que muchos años ha luchado para llegar a esta Divisional y la verdad que fueron pasando las fases y tenemos mucho deseo de quedar en la historia del club".

lepra aeropuerto 13
Sobre cómo llega el conjunto azul a este partido, el santafesino fue claro: "Como un equipo muy ordenado, conociendo la manera que jugamos, ya hace un tiempo largo que estamos juntos y la verdad que tenemos jugadores importantes para la pelota detenida y eso también lo tratamos de aprovechar".

Tras calificar a Argentinos Juniors como "un equipo que también tiene un estilo definido, tiene una propuesta de juego", Alfredo Berti resaltó los últimos antecedentes entre ambos equipos que favorecen a la Lepra: "Creo que en este año y medio que estamos en el club nos enfrentamos tres veces y le hemos ganado dos y hemos empatado una, entonces eso también es un buen aliciente para nosotros".

Para terminar, el técnico de 54 años enfatizó el camino que recorrió Independiente Rivadavia para llegar este miércoles a la final en cancha de Instituto: "Como les decía, fue un camino muy duro, muy largo, le hemos ganado al campeón, a Platense y en semifinales lo hemos dejado afuera de River, así que a pocas horas del juego uno tiene que llenarse con esa energía".

Los antecedentes más recientes entre la Lepra y Argentinos Juniors

Por último, el elenco comandado por Berti y Argentinos Juniors se enfrentaron en dos oportunidades en 2025, ya que compartieron la Zona A tanto del Torneo Apertura como del Clausura, con saldo positivo para los de azul.

El primero finalizó en paridad sin goles, mientras que, en el segundo, que tuvo lugar el 30 de agosto, la Lepra se impuso por 2-1 con goles de Fabrizio Sartori y Matías Fernández, mientras que Hernán López Muñoz había conseguido igualar el cotejo para el “Bicho”.

Los números de Alfredo Berti en Independiente Rivadavia

Inició su tercer ciclo en el club en agosto del 2024 y acumula 51 partidos con 18 victorias, 19 empates y 14 derrotas; 55 goles a favor y 55 en contra.

En el segundo ciclo, en 2023, acumuló 28 partidos y logró el título de la Primera Nacional con el correspondiente ascenso a Primera. Ganó 19, empató 5 y perdió 4 partidos; con 39 goles a favor y 19 en contra.

En 2017 tuvo su primera etapa como DT de la Lepra, dirigió 16 encuentros y logró mantener la categoría en la Primera Nacional con 7 triunfos, 5 empates y 4 derrotas; 20 goles a favor y 13 en contra.

Busca su primer título en Primera División como entrenador.

