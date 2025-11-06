La palabra del día es "alfeñique": ¿qué significa?

Cuando la mañana arranca temprano, sale el sol y suena el despertador, puedes buscar un concepto o palabra para que las próximas horas sean más amenas. Hoy la palabra del día proviene del español, un idioma muy interesante y milenario. Continúa leyendo para descubrir qué significa "alfeñique".
El español es un idioma muy antiguo, cargado de historia, evolución, mezclas, viajes, luchas y cambios. Este idioma forma parte de las lenguas latinas que se originaron a partir del latín vulgar hace miles de años.
Con el paso del tiempo, el castellano, ya consolidado, comenzó a expandirse hacia otras tierras y se mezcló con lenguas nativas e idiomas diversos, creando variantes del idioma únicas y propias de cada zona. Es un idioma lleno de curiosidades y datos interesantes.
- En la actualidad, el español es el segundo idioma más hablado en el mundo, luego del chino mandarín. Existen alrededor de 600 millones de hablantes de español, nativos y no nativos.
- El español tiene uniones de letras en su formación, únicas que en otros idiomas no existen, como el dígrafo "ch" o "ll". Anteriormente, estas uniones figuraban en el alfabeto, pero fueron eliminadas.
- Además, es el segundo idioma más rápido de pronunciar, detrás del japonés.
- Por otra parte, la letra más utilizada del idioma español es la "e", la palabra más larga tiene 23 letras y existen muchas palabras dentro de esta lengua que se leen igual de izquierda a derecha, como Neuquén.
- El crecimiento y expansión del idioma español se debe a la mezcla de culturas y al crecimiento demográfico de los países donde es lengua nativa.
- La comunidad hispanohablante, al ser tan grande, es uno de los activos económicos más grandes del mundo.
¿Qué significa la palabra "alfeñique" y de qué forma acompaña tu día?
La palabra "alfeñique" se puede utilizar para dos cosas: para referirse a una persona débil y frágil o para nombrar un tipo de golosina que se hace con pasta de azúcar. La palabra proviene del árabe al-fanid y describe una golosina hecha con pasta de azúcar estirada y retorcida.
El primer significado remite a una persona con poca fortaleza física o espiritual. Esta palabra invita a transformar la debilidad y buscar la fortaleza diaria para afrontar los obstáculos cotidianos.
Una palabra y algo más: 3 conceptos poco conocidos del español
- Petricor: esta palabra se utiliza para describir el olor que produce la lluvia al caer en la tierra. Es un aroma muy característico y agradable.
- Apapacho: este concepto del idioma español remite a un fuerte abrazo, duradero y cariñoso entre dos personas.
- Dacriología: más que una palabra, este término es el nombre que lleva una ciencia, la encargada del estudio de las lágrimas.