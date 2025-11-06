La palabra del día es "alfeñique": ¿qué significa?

El español es un idioma muy antiguo, cargado de historia, evolución, mezclas, viajes, luchas y cambios. Este idioma forma parte de las lenguas latinas que se originaron a partir del latín vulgar hace miles de años.

diccionario La palabra es la unidad mínima de significado que, al combinarse con otras construcciones lingüísticas, incrementa sentido.

Con el paso del tiempo, el castellano, ya consolidado, comenzó a expandirse hacia otras tierras y se mezcló con lenguas nativas e idiomas diversos, creando variantes del idioma únicas y propias de cada zona. Es un idioma lleno de curiosidades y datos interesantes.