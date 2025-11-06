Independiente Rivadavia sacó boleto a la Copa Libertadores: los clasificados a la edición 2026

Cuándo empieza la Copa Libertadores 2026 con Independiente Rivadavia en la fase de grupos

Aunque no hay certezas de parte de Conmebol, es un hecho que la participación de Independiente Rivadavia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 comenzará entre marzo y abril.

En febrero-marzo se jugará la fase previa y entre marzo y mayo la fase de grupos teniendo en cuenta que en junio será el Mundial.

Con chances y por ahora en la Sudamericana

Cerca, por ahora en Copa Sudamericana, están Argentinos Juniors (51), Riestra (51), San Lorenzo (49) Racing (47), Barracas Central (47) y Tigre (46), mientras que con chances están Lanús (46), Huracán (46), Estudiantes (42), Independiente (41) y Central Córdoba (40), Más lejos quedaron Vélez (39) y Defensa y Justicia (38).

Las chances de todos estos equipos también dependerán de que se liberen cupos según quien sea campeón del Clausura o la suerte que corra Lanús, finalista de la Sudamericana.