Independiente Rivadavia sacó boleto a la Copa Libertadores: los clasificados a la edición 2026

Tras consagrarse campeón de la Copa Argentina en Córdoba, Independiente Rivadavia se clasificó a la Copa Libertadores 2026 y será el segundo equipo mendocino, después de Godoy Cruz, en disputar el máximo torneo continental.
Por ahora el fútbol argentino tiene 3 representantes confirmados: Platense, campeón del Torneo Apertura, Independiente Rivadavia por ser campeón de la Copa Argentina y Rosario Central por haber asegurado el primer puesto en la tabla anual con 66 puntos.
Quedan 3 lugares disponibles, uno será para el campeón del Torneo Clausura, el otro por ahora es para Boca (está segundo con 56 puntos) que tiene casi abrochada la segunda plaza y River (52) por ahora iría al repechaje.
Aunque no hay certezas de parte de Conmebol, es un hecho que la participación de Independiente Rivadavia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 comenzará entre marzo y abril.
En febrero-marzo se jugará la fase previa y entre marzo y mayo la fase de grupos teniendo en cuenta que en junio será el Mundial.
Cerca, por ahora en Copa Sudamericana, están Argentinos Juniors (51), Riestra (51), San Lorenzo (49) Racing (47), Barracas Central (47) y Tigre (46), mientras que con chances están Lanús (46), Huracán (46), Estudiantes (42), Independiente (41) y Central Córdoba (40), Más lejos quedaron Vélez (39) y Defensa y Justicia (38).
Las chances de todos estos equipos también dependerán de que se liberen cupos según quien sea campeón del Clausura o la suerte que corra Lanús, finalista de la Sudamericana.