Las lágrimas de Gonzalo Marinelli, el héroe de Independiente Riviadavia en los penales de la Copa Argentina: "Es un premio"

"Por suerte nos pudimos consagrar campeones, la verdad que siento entrar en un momento difícil, pero bueno, fue una lástima entrar por la lesión de un compañero. Por suerte pudimos ganarlo", expresó.

futbol-copa argentina-final-independiente rivadavia-gonzalo marinelli Marinelli se lució en los penales y la Lepra festejó. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Luego se refirió a los dos expulsados que tuvo el Azul al decir: "Creo que si seguíamos de igual a igual lo ganábamos en el campo de juego, pero bueno, con dos menos se nos complicó mucho más y tuvimos que ir a los penales".