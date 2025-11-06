Las lágrimas de Gonzalo Marinelli, el héroe de Independiente Riviadavia en los penales de la Copa Argentina: "Es un premio"

El arquero Gonzalo Marinelli fue el gran héroe de la Lepra. El guardavallas, quien ingresó por el lesionado Ezequiel Centurión, atajó dos penales e Independiente Rivadavia salió campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors.
El arquero Gonzalo Marinelli, quien ingresó por el lesionado Ezequiel Centurión, fue el gran héroe de Independiente Rivadavia, que salió campeón de la Copa Argentina
El arquero Gonzalo Marinelli fue el gran héroe de la Lepra. El guardavallas, quien ingresó por el lesionado Ezequiel Centurión, atajó dos penales e Independiente Rivadavia salió campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors.
"Por suerte nos pudimos consagrar campeones, la verdad que siento entrar en un momento difícil, pero bueno, fue una lástima entrar por la lesión de un compañero. Por suerte pudimos ganarlo", expresó.
Luego se refirió a los dos expulsados que tuvo el Azul al decir: "Creo que si seguíamos de igual a igual lo ganábamos en el campo de juego, pero bueno, con dos menos se nos complicó mucho más y tuvimos que ir a los penales".
"Por suerte se dio, estoy contento y ahora hay que disfrutar", tiró.
"Es un premio para mí por todo el año, porque uno espera jugar; cuando un compañero anda bien y más en el puesto de arquero es difícil entrar. Me tocó entrar en este partido y siento que es un premio", cerró Marinelli.