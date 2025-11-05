Así fue la caliente expulsión de Alfredo Berti frente a Argentinos Juniors en Córdoba

Justamente, el entrenador del Azul fue protagonista en una de las jugadas de la segunda parte. Sucede que el exjugador de Godoy Cruz, Hernán López Muñoz, fue a buscar la pelota al lateral, tuvo un altercado con DT y los jugadores de Independiente Rivadavia reaccionaron. El entrenador terminó expulsado.

Así fue la caliente expulsión a Alfredo Berti en la final de la Copa Argentina