Independiente Rivadavia enfrenta a Argentinos Juniors en un partido histórico. En el Estadio Monumental Presidente Perón, cancha de Instituto de Córdoba, el conjunto de Alfredo Berti busca coronarse con la Copa Argentina.
Copa Argentina
Así fue la caliente expulsión de Alfredo Berti frente a Argentinos Juniors en Córdoba
El entrenador de Independiente Rivadavia tuvo un cruce con Hernán López Muñoz, y los jugadores de Independiente Rivadavia reaccionaron. El DT terminó expulsado
Justamente, el entrenador del Azul fue protagonista en una de las jugadas de la segunda parte. Sucede que el exjugador de Godoy Cruz, Hernán López Muñoz, fue a buscar la pelota al lateral, tuvo un altercado con DT y los jugadores de Independiente Rivadavia reaccionaron. El entrenador terminó expulsado.
Así fue la caliente expulsión a Alfredo Berti en la final de la Copa Argentina