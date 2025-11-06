Importante banco busca personal para sumar a su equipo de trabajo: cuáles son los requisitos

BBVA es un banco global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. En esta oportunidad, se encuentra buscando cajeros para sumar a su equipo, aunque el período es parcial.
La persona que se incorpore a este trabajo será responsable de realizar operaciones bancarias, brindar atención de calidad a los/as clientes y gestionar el manejo de efectivo con precisión, garantizando una experiencia ágil y positiva para quienes nos eligen.
El banco que busca personal para sumar a su equipo
Como se dijo antes, el banco busca cubrir un puesto por un período de seis meses en total. Así lo refleja el anuncio de la oferta de empleo en LinkedIn, donde puedes cargar tu currículum.
En concreto, los requisitos que tienes que cumplir para poder presentarse a este trabajo con los que se muestran a continuación:
- Estudiante o egresado/a de carreras como Administración de Empresas, Economía, Contaduría o afines al negocio bancario.
- Experiencia en atención al cliente o en el sector bancario (deseable).
- Actitud proactiva y orientación al cliente.
- Disponibilidad para rotar de sucursales.
En el caso de quedarte con este trabajo, pasarás a formar parte de un banco de prestigio, con oportunidades de desarrollo profesional. Además, la empresa aduce que hay un excelente clima laboral, con capacitaciones constantes en procesos y diferentes herramientas que te ayudarán a crecer.
Qué harás en este trabajo
- Realizar depósitos, retiros y pagos.
- Atender consultas y brindar información sobre productos y servicios bancarios.
- Manejar el efectivo y asegurar la precisión de todas las operaciones.
- Cumplir con procedimientos de seguridad y normativas internas.
Ya lo sabes, si no tienes trabajo y quieres formar parte de un importante banco como cajero, esta es tu oportunidad. Todo lo que tienes que hacer es presentarte y esperar el llamado.