Cómo sembrar una planta de ligustrín para formar un cerco en el jardín

Hay una planta o arbusto que es espectacular para formar un cerco en el jardín de la casa y lograr la intimidad que muchas veces no se tiene. Se trata del famoso ligustrín, una joya muy preciada dentro del mundo de la jardinería.
Al igual que otras plantas qué son perfectas para sembrar en la división de terrenos y así conservar la intimidad, el ligustrín, por su forma y modo de vivir todo el año, reúne todas las condiciones para formar paredes naturales y verdes en el jardín de casa.
Siempre es un buen momento para sembrar ésta reconocida planta y aprovechar en un futuro la intimidad que nos brinda.
Es por eso que, todo aquel que desee comenzar a formar un cerco en el jardín con esta planta, debería conocer de qué manera y cuándo se debe sembrar.
Para conocer consejos útiles sobre esta planta, es recomendable seguir los consejos que brinda la página gardeningknowhow.com, una "enciclopedia virtual de jardinería".
Planta de ligustrín para formar un cerco en el jardín
Estos son los principales consejos para sembrar esta requerida y hermosa planta:
- El ligustrín se adapta a todo tipo de condiciones del clima, es una planta de jardín que toma buen tamaño y es fácil de cultivar.
- Esta planta que es fácil de cuidar, crece muy bien con el sol a pleno encima, como así también a la media sombra.
- Se pueden cultivar en todo tipo de suelos, salvo la variedad de ligustrín chino, que no tolera grandes cantidades de sal en la superficie.
- Es recomendable no sembrar esta planta en un jardín que no tenga un buen drenaje o que exista una gran acumulación de agua.
- Es recomendable no sembrar la variedad del ligustrín común, ya que ésta se propaga mucho y se vuelve incontrolable.
- La mayoría de las variedades de ligustrín toleran muy bien la sequía.
- Esta planta se debe fertilizar cuando comienza la primavera y a finales de verano.
- Lo bueno es la planta es que tolera una poda agresiva y severa.
- Cualquiera de sus variedades se destaca por un crecimiento rápido, significa tenerlas bajo control.