Cómo sembrar una planta de ligustrín para formar un cerco en el jardín

Al igual que otras plantas qué son perfectas para sembrar en la división de terrenos y así conservar la intimidad, el ligustrín, por su forma y modo de vivir todo el año, reúne todas las condiciones para formar paredes naturales y verdes en el jardín de casa.

Siempre es un buen momento para sembrar ésta reconocida planta y aprovechar en un futuro la intimidad que nos brinda.