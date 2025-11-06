Smothie cremoso de palta y frutilla: sano, rico y perfecto para el desayuno o merienda

Cómo preparar un smothie o licuado de palta y frutilla

licuado de palta La clave para un smoothie perfecto reside en una palta bien madura, pero no pasada.

Un smoothie es nada más y nada menos que un batido de frutas, al que también se le pueden agregar verduras. Es muy sano por las propiedades nutricionales de los ingredientes y muy refrescante, ya que suele mezclarse con agua, leche de vaca, leche vegetal o hielo.

Hoy, te damos la receta de uno de los más elegidos. La palta (aguacate) aporta una textura cremosa y aterciopelada que convierte cualquier smoothie en una experiencia gourmet, además de ser fuente de grasas saludables, vitamina E y antioxidantes.

Por su parte, la frutilla o fresa añade un toque dulce y ácido, junto con una dosis de vitamina C, fibra y compuestos antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico y cuidan la piel.

Para preparar esta bebida necesitarás:

½ palta madura

madura 1 taza de frutillas frescas o congeladas

frescas o congeladas 1 taza de leche vegetal, agua o yogur natural

1 cdita de miel o sirope natural (opcional)

Hielo al gusto

licuado de frutilla La clave de este smothie de palta y frutilla es que las fresas estén bien dulces para contrarrestar el gusto del aguacate. Si no, agrega banana o miel.

Coloca todos los ingredientes en una licuadora y procesa hasta obtener una textura homogénea y cremosa. Si queres una versión más refrescante, agrega hielo o un poco más de frutilla congelada.

Beneficios para tu salud

Este smoothie no solo es delicioso, también es rico en grasas buenas, fibra y antioxidantes, lo que ayuda a mantener la saciedad, mejorar la digestión y cuidar la piel desde adentro. Además, la combinación de palta y frutilla contribuye a regular el colesterol, proteger el corazón y mantener un nivel estable de energía durante el día.

Si querés potenciar su valor nutricional, agrega una cucharadita de semillas de chía o lino. Así, aumentarás su contenido en omega-3 y fibra, ideal para mantener una buena salud intestinal.