Smothie cremoso de palta y frutilla: sano, rico y perfecto para el desayuno o merienda

Hay una mezcla que está conquistando a quienes buscan sabor, textura y nutrición en un solo vaso: el smoothie cremoso de palta y frutilla. Esta combinación, aunque poco habitual, ofrece una explosión de beneficios para el cuerpo y un sabor equilibrado entre lo dulce y lo suave, ideal para empezar el día o disfrutar como snack natural.
Llegó la primavera y las meriendas en el patio de casa se asoman. Con el calor las personas optan por desayunos, bebidas y meriendas más frescas, livianas y saludables. Por eso, hoy te contamos como hacer un licuado con 2 ingredientes que puedes conseguir en la verdulería.
En este sentido, si buscas consumir algo fresco y rico, la bebida de palta y frutilla se ha convertido en la favorita de quienes quieren mantenerse saludables sin recurrir a suplementos químicos. Con solo 2 ingredientes, quedarás maravillado con su gusto y beneficios.
Cómo preparar un smothie o licuado de palta y frutilla
Un smoothie es nada más y nada menos que un batido de frutas, al que también se le pueden agregar verduras. Es muy sano por las propiedades nutricionales de los ingredientes y muy refrescante, ya que suele mezclarse con agua, leche de vaca, leche vegetal o hielo.
Hoy, te damos la receta de uno de los más elegidos. La palta (aguacate) aporta una textura cremosa y aterciopelada que convierte cualquier smoothie en una experiencia gourmet, además de ser fuente de grasas saludables, vitamina E y antioxidantes.
Por su parte, la frutilla o fresa añade un toque dulce y ácido, junto con una dosis de vitamina C, fibra y compuestos antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico y cuidan la piel.
Para preparar esta bebida necesitarás:
- ½ palta madura
- 1 taza de frutillas frescas o congeladas
- 1 taza de leche vegetal, agua o yogur natural
- 1 cdita de miel o sirope natural (opcional)
- Hielo al gusto
Coloca todos los ingredientes en una licuadora y procesa hasta obtener una textura homogénea y cremosa. Si queres una versión más refrescante, agrega hielo o un poco más de frutilla congelada.
Beneficios para tu salud
Este smoothie no solo es delicioso, también es rico en grasas buenas, fibra y antioxidantes, lo que ayuda a mantener la saciedad, mejorar la digestión y cuidar la piel desde adentro. Además, la combinación de palta y frutilla contribuye a regular el colesterol, proteger el corazón y mantener un nivel estable de energía durante el día.
Si querés potenciar su valor nutricional, agrega una cucharadita de semillas de chía o lino. Así, aumentarás su contenido en omega-3 y fibra, ideal para mantener una buena salud intestinal.