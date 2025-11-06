El destino de Centroamérica que le roba turistas a Cancún: hay preocupación en México

Los números ya muestran esta tendencia. Brasil es el país que encabeza la caída de visitantes para Cancún, pero no es el único. La lista de mercados sudamericanos en baja la completan Colombia, Perú y Ecuador, algo que afecta directamente la ocupación hotelera.

Empresarios hoteleros ven con inquietud cómo baja la ocupación en destinos como Tulum y otras joyas del Caribe mexicano. Almaguer advierte que si no se toman medidas rápidas, esta tendencia negativa en el turismo continuará su curso.

Parece que el sector empresarial y el gobierno no van en la misma dirección. “Los hoteleros buscamos maximizar temporadas y generar derrama económica, pero los objetivos oficiales no siempre se traducen en acciones efectivas”, afirma Almaguer, evidenciando una brecha en la estrategia turística de Centroamérica.

El Mundial 2026: ¿una oportunidad perdida?

republica dominicana p,.aya Punta Cana es uno de los puntos más fuertes de República Dominicana.

El visado electrónico para los brasileños, un mercado fundamental, es un punto central del problema. El gobierno anunció que estará listo para febrero de 2026, una fecha que los expertos consideran tardía. “Las visas no se gestionan de un día para otro, y los programas de vuelo tampoco son tan fáciles”, explica Almaguer sobre la urgencia de agilizar el turismo.

Esta demora es especialmente preocupante con el Mundial de Fútbol 2026 en el horizonte, donde México es una de las sedes. El evento representa una oportunidad histórica para posicionar a Cancún y al resto del país, atrayendo a miles de aficionados de la región.

Todavía hay esperanza para el Caribe mexicano. El sector cree que es posible recuperar niveles de ocupación de hasta el 80% en invierno. Para lograrlo, es fundamental destrabar los procesos migratorios y que el gobierno y los empresarios trabajen juntos por el futuro del turismo.