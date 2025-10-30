Es una de las playas más famosas del mundo, está en el Caribe y ofrece paisajes únicos

El Caribe ofrece destinos espectaculares para todos los gustos. Desde islas paradisíacas con buen clima los 365 días del año, hasta pueblos costeros repletos de resorts y hoteles de lujo, o playas tranquilas de arena blanca y buena gastronomía. En esta ocasión, exploramos un destino ideal para vivir unas vacaciones soñadas.
Cancún es una ciudad turística al norte de México ubicada en el estado de Quintana Roo, cabecera del municipio de Benito Juárez. Es una de las playas más famosas del mundo, de hecho es considerada un destino turístico a donde llegan viajeros de todas las nacionalidades, con certificación de la Organización Mundial del Turismo.
La ciudad está bañada por las aguas turquesas del mar Caribe, es la puerta de entrada a la Riviera Maya, y es el destino con más infraestructura hotelera de la Península de Yucatán. Al tener vuelos directos desde muchas ciudades importantes del mundo, muchas agencias de viajes ofrecen paquetes vacacionales a precios competitivos.
Atracciones de Cancún
Cancún se compone de dos áreas diferentes. Por un lado, se encuentra el centro urbano que es una zona con servicios como bancos, hospitales y mercados. Por otro lado, está la zona hotelera, una franja costera donde se encuentran la mayoría de los hoteles, resorts, restaurantes y actividades turísticas. Estas dos áreas ofrecen experiencias muy distintas, desde la vida local hasta el turismo de lujo.
Una de las actividades obligatorias para hacer en Cancún es relajarse en una reposera en la playa, o como le dicen en México, en una "tumbona". La ciudad tiene más de 20 kilómetros de playa pública para todos los gustos, turísticas, locales o para hacer actividades acuáticas. Las más populares son: playa Delfines (con el famoso cartel que dice Cancún), playa Tortugas, playa Langosta y playa Caracol.
Otro de los imperdibles es visitar Chitzén Itzá, el yacimiento maya más importante de México y una de las siete maravillas del mundo. En esta antigua ciudad de la civilización maya todavía se conservan en buen estado importantes estructuras como el Templo del Jaguar, el Juego de Pelota y sobre todo, la famosa Pirámide Kukulkán.
Quienes viajan en Cancún tienen que conocer Isla Mujeres e Isla Contoy, rodeadas por el mar del Caribe y situadas a pocos kilómetros de la zona hotelera. Ambas locaciones tienen playas de arena blanca, con aguas transparentes donde pueden explorar los arrecifes que albergan corales y miles de especies marinas.