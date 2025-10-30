Es una de las playas más famosas del mundo, está en el Caribe y ofrece paisajes únicos

isla mujeres Isla Mujeres queda en el mar Caribe mexicano, a solo unos kilómetros frente a la costa de Cancún. Imagen: Pexels.

Atracciones de Cancún

Cancún se compone de dos áreas diferentes. Por un lado, se encuentra el centro urbano que es una zona con servicios como bancos, hospitales y mercados. Por otro lado, está la zona hotelera, una franja costera donde se encuentran la mayoría de los hoteles, resorts, restaurantes y actividades turísticas. Estas dos áreas ofrecen experiencias muy distintas, desde la vida local hasta el turismo de lujo.

Una de las actividades obligatorias para hacer en Cancún es relajarse en una reposera en la playa, o como le dicen en México, en una "tumbona". La ciudad tiene más de 20 kilómetros de playa pública para todos los gustos, turísticas, locales o para hacer actividades acuáticas. Las más populares son: playa Delfines (con el famoso cartel que dice Cancún), playa Tortugas, playa Langosta y playa Caracol.

Otro de los imperdibles es visitar Chitzén Itzá, el yacimiento maya más importante de México y una de las siete maravillas del mundo. En esta antigua ciudad de la civilización maya todavía se conservan en buen estado importantes estructuras como el Templo del Jaguar, el Juego de Pelota y sobre todo, la famosa Pirámide Kukulkán.

Chichen Itza Chichén Itzá es un complejo de ruinas de la civilización maya. Imagen: Freepik.

Quienes viajan en Cancún tienen que conocer Isla Mujeres e Isla Contoy, rodeadas por el mar del Caribe y situadas a pocos kilómetros de la zona hotelera. Ambas locaciones tienen playas de arena blanca, con aguas transparentes donde pueden explorar los arrecifes que albergan corales y miles de especies marinas.