Cuál es la mejor época para viajar al Caribe y conseguir precios low cost

Son muchas las variables que influyen al momento de elegir la mejor época para conocer el Caribe. Si a los viajeros les interesa viajar en la temporada más económica, los expertos de Assist Card revelan que lo ideal es planificar las vacaciones en temporada baja, que se extiende desde principios de junio hasta mediados de noviembre. En esta época disminuye el número de turistas, así que se puede disfrutar de la naturaleza sin multitudes.

Ventajas de viajar al Caribe en temporada baja

Uno de los beneficios más importantes a la hora de visitar el Caribe en temporada baja es la posibilidad de ahorrar dinero. Los vuelos, los alojamientos y las actividades suelen tener precios más bajos, lo que permite aprovechar el presupuesto al máximo.