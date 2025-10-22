Cocodrilos en una isla del Caribe se adaptaron y evolucionaron como "nuevas especies"

En Banco Chinchorro los cocodrilos parecen estar adaptados a entornos de alta salinidad, mientras que en Cozumel muestran rasgos craneales más alargados, posiblemente relacionados con su dieta o el tipo de hábitat. Estas diferencias, junto con el aislamiento geográfico, llevaron a su evolución como especies separadas.

Este descubrimiento es esencial ya que demuestra que la diversidad biológica del Caribe mexicano estaba subestimada: se ocultaban dos especies donde se pensaba que solo existía una. Así mismo las poblaciones son reducidas, con menos de mil individuos reproductores por isla, lo que las vuelve vulnerables a la pérdida de hábitat y al cambio climático.

Cocodrilo (1)

¿Cómo fue el cambio evolutivo de estos cocodrilos?

El cambio evolutivo no fue solo genético, sino también físico: los investigadores detectaron diferencias

en la forma del cráneo

el número de escamas

la estructura corporal

En Banco Chinchorro se encontró un mayor número de escamas occipitales y nucales, mientras que en Cozumel las escamas caudales eran más irregulares, una adaptación que podría estar relacionada con su entorno más denso y limitado.

La presión del desarrollo costero y del turismo amenaza estos espacios que albergan formas de vida únicas en el planeta. Para los que viven o visitan la región, es un recordatorio de que no todo lo que parece igual lo es. Un cocodrilo en Cozumel o en Banco Chinchorro podría ser una especie endémica con su propia historia evolutiva y un papel irremplazable en el equilibrio del ecosistema.