La palabra del día es "mangata": ¿qué significa?

Cuando el día comienza temprano, la alarma no para de sonar y lo único que deseamos es seguir durmiendo, podemos tomar una palabra guía que nos empuje e inspire. Hoy la palabra del día proviene del sueco. Continúa leyendo para descubrir qué significa "mangata" y de qué forma acompaña tu día.
En el mundo existen alrededor de 7000 lenguas vivas y vigentes, habladas en mayor o menor medida, más o menos distribuidas y con diferentes historias de gestación. Uno de esos idiomas es el sueco.
El sueco es un idioma antiguo que forma parte del grupo de lenguas escandinavas orientales de la familia de lenguas indoeuropeas. El sueco es el idioma oficial de Suecia, aunque también se habla en otros países, como Finlandia, Noruega y Canadá.
En el mundo existen más de 9 millones de hablantes del idioma sueco. Comparte raíces e historia con otros idiomas nórdicos como el noruego y el danés, lenguas que evolucionaron a partir del idioma que se hablaba en las zonas de Escandinavia. El idioma sueco tiene tres dialectos repartidos en diferentes regiones: el sueco septentrioal, el sueco oriental y el svea.
Desde su consolidación, el sueco se fue enriqueciendo de otros idiomas, influencias latinas, alemanas y vikingas. Fue recién con la estandarización de la Biblia en 1541 cuando el idioma se unificó a nivel nacional.
¿Qué significa la palabra "mangata" y de qué manera acompaña tu día?
La palabra "mangata" proviene del idioma sueco y significa "reflejo de la luna sobre el agua". No tiene una traducción literal en español o en otros idiomas, como sucede con muchas palabras propias de las lenguas.
Esta palabra describe el camino de luz que se forma en los lagos, mares y ríos durante la noche, cuando a luna refleja en ellos. "Mangata" nombra y representa la luz y los caminos brillantes que aparecen en la vida cuando las cosas no van tan bien.
Ahora que ya sabes qué significa esta bella palabra del idioma sueco, solo debes tomarla como propia y buscar los rayos de luna en tu día a día.
Una palabra y algo más: 4 conceptos hermosos del idioma sueco y su significado
- Lagom: esta palabra sueca se utiliza para nombrar una cantidad de algo perfecta, ni demasiado ni muy poco. "Lagom" representa el equilibrio en los distintos aspectos de la vida.
- Orolig: este concepto del idioma sueco describe un sentimiento de alegría o felicidad en un momento puntual.
- Arg: esta palabra sueca describe una sensación de enojo o ira profunda.
- Ledsen: esta palabra del idioma sueco significa "tristeza", aunque también se utiliza para expresar descontento.