La palabra del día es "achuchar": ¿qué significa?

idioma español El español es una lengua diversa, con múltiples dialectos, formas y usos.

En la actualidad, el español es el segundo idioma más hablado en el mundo, luego del chino mandarín. Existen alrededor de 600 millones de hablantes de español, nativos y no nativos.

Si de curiosidades o datos interesantes se trata, este idioma está lleno de ellos. El español tiene uniones de letras en su formación, únicas que en otros idiomas no existen, como el dígrafo "ch" o "ll". Anteriormente, estas uniones figuraban en el alfabeto, pero fueron eliminadas.

Además, es el segundo idioma más rápido de pronunciar, detrás del japonés. Por otra parte, la letra más utilizada del idioma español es la "e", la palabra más larga tiene 23 letras y existen muchas palabras dentro de esta lengua que se leen igual de izquierda a derecha, como Neuquén.

La palabra "achuchar": ¿qué significa y de qué manera acompaña tu día?

"Achuchar" es una palabra rara y graciosa del idioma español que se utiliza para describir el acto de abrazar o apretar fuerte a alguien, con cariño e intensidad. Sin embargo, es un verbo coloquial que varía según el contexto.

En otras regiones se utiliza para nombrar un golpe o empujón violento o describir un sentimiento de miedo o temor. Este último significado es común en Uruguay y Argentina.

abrazar Esta palabra invita a buscar o dar un abrazo en algún momento del día.

En esta ocasión la palabra "achuchar" invita a abrazar con ternura a las personas que nos rodean, por lo menos en algún momento del día. Está comprobado que los abrazos generan bienestar físico, emocional, nos ayudan a liberar hormonas como la dopamina, reducen el estrés, y disminuyen la ansiedad.

Ahora que ya sabes qué significa esta palabra tan bonita y extraña del idioma español, puedes tomarla al comenzar la mañana y utilizarla durante el día como concepto guía.

Una palabra y algo más: 3 conceptos raros del idioma español

escribir Este idioma está lleno de conceptos, frases, palabras y términos únicos.