Numerología: cuáles son los números de la suerte de hoy jueves 23 de octubre

La mencionada disciplina asegura que el 23 es un número de excelente fortuna y cambio positivo, especialmente en asuntos relacionados con el destino y la suerte. En concreto, se lo considera una cifra que atrae oportunidades y fortuna inesperada, a menudo relacionadas con viajes o proyectos arriesgados. Por lo tanto, hoy es un buen día para prestar atención a los números de la suerte y así atraer estas vibras.

numerología números de la suerte hoy Aquí están tus números de la suerte para hoy.

Además, la numerología asegura que la energía del 23 está asociada a las vibras del 2, del 3 y del 5 (número al que se llega tras sumar los dos dígitos que lo componen). En este sentido, estamos en una jornada donde recibiremos buenas noticias gracias a la carga energética de cada número. Esto también está vinculado con la buena suerte en la riqueza y el dinero.