Numerología: descubre cuáles son los números de la suerte de hoy martes 21 de octubre

Antes de conocer cuáles son los números de la suerte de este martes 21 de octubre, es importante que sepas que la numerología no ofrece resultados empíricos. Por lo tanto, es mirada de reojo por la comunidad científica, ya que no la consideran una ciencia.

Sin embargo, quienes practican frecuentemente los postulados de la numerología aseguran que el éxito, además de seguir al pie de la letra sus recomendaciones, radica en la fe que tenemos en esta práctica. Es decir que, si no creemos en los efectos numéricos que nos beneficiarán durante el día, no encontraremos resultado alguno.