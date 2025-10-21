Desde el Caribe, Sabrina Rojas deslumbró con su bikini taparrabos transparente a sus 45 años

sabrina rojas bikini caribe Sabrina Rojas lució la bikini taparrabos más atrevida en el Caribe.

A sus 45 años, Sabrina Rojas ha confirmado que está más fabulosa presumiendo su esculural figura con un bikini de bombacha taparrabos con recortes imposibles de pasar desapercibidos.

La furia de Sabrina Rojas luego de que la trataran de "regalada"

Semanas antes, Sabrina Rojas causó sensación en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro donde fue de las más buscadas por los rumores sobre su supuesto romance con Marcelo Tinelli.

Divertidos, los periodistas Martín Salwe y Lizard Ok bromearon con Sabrina Rojas con preguntas de lo más atrevidas que llamaraon la atención de los portales.

Un sitio de noticias, publicó el video con el título "Sabrina Rojas tiene un moño en la cabeza" haciendo referencia a la actitud de la rubia con sus entrevistadores y la ex de Luciano Castro no lo dejó pasar.

El descargo de Sabrina Rojas

A través de un descargo en Instagram, Sabrina Rojas se mostró indignada acusando al sito de machista. “O mala leche, o grave falta de interpretación y peor aún, si interpretó mal, es peligroso”, escribió.

sabrina rojas moño en la cabeza El descargo de Sabrina Rojas tras el polémico título de un portal.

"El que me da un beso es uno de ellos y yo soy la que tiene un moño? Si la situación fuese al revés el tipo sería un capo, jamás se le diría ‘tiene un moño en la cabeza’”, siguió furiosa. “Hacele honor a tu portal y tené un poco de coherencia y sentido común. Y sobre todo menos machirulismo”, cerró.