Sabrina Rojas volvió a apostar al amor con José Chatruc tras sus breves romance luego de su escandalosa separación de Luciano Castro.
Yanina Latorre destapó la verdad detrás del noviazgo de Sabrina Rojas y José Chatruc
Yanina Latorre se metió en el romance de Sabrina Rojas y no se guardó nada. Todos los secretos
Desde que salió a la luz la relación, Sabrina Rojas y José Chatruc no han parado de mostrarse públicamente y ahora, Yanina Latorre confirmó el estado de la pareja.
"Me dice Sabri que se enamoró perdidamente”, ventiló Yanina en su cuenta de X junto al sentido saludo que publicó Chatruc por el cumpleaños de la rubia.
"Feliz cumple para mi compañera @rojassasi. Paso a paso, me dice la reina, y para mí es una frase de campeonato. Sé que el año pasado la rompiste, pero estoy convencido de que de ahora en más es todo para arriba. Espero poder acompañarte para que sigas brillando cada vez más. Te amo, Rojas, sos por escándalo la 1. PD: premio para mí que adelanté los tiempos”, escribió el ex futbolista divertido.
Qué dijo José Chatruc de su romance con Sabrina Rojas
José Chatruc dio detalles de su flamante relación en la mesa de Juana Viale.
Tras su comentado viaje a Punta del Este donde confirmó por todo lo alto su relación, José Chatruc se mostró feliz por su presente y hasta habló de su situación con Sabrina Rojas, lanzando una picante indirecta a los pretendientes de la rubia.
"Las redes sociales acercan a todo el mundo. Hoy cualquiera te manda un mensaje. De hecho, a Sabrina muchos futbolistas le mandan mensajes… bastante, corten un poquito”, lanzó entre risas.
A pesar de esto, Chatruc reveló que están en un excelente momento en el que se tienen mucha confianza y que no se revisan el celular.
El video hot de Sabrina Rojas y José Chatruc en las playas de Punta del Este
Sabrina Rojas y José Chatruc aprovecharon la Semana Santa para disfrutar de una mini luna de miel en Punta del Este. La pareja fue fotografiada en el aeropuerto antes de embarcar mostrando que su noviazgo sigue más fuerte que nunca.
A su llegada, Sabrina Rojas y el ex tenista no tardaron en presumir su amor desde las playas de Punta del Este donde estuvieron a los besos apasionados.