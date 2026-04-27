Los mensajes a Sabrina Rojas que hicieron explotar a José Chatruc: "Paren..."

A pesar de esto, Chatruc reveló que están en un excelente momento en el que se tienen mucha confianza y que no se revisan el celular.

El video hot de Sabrina Rojas y José Chatruc en las playas de Punta del Este

Sabrina Rojas y José Chatruc aprovecharon la Semana Santa para disfrutar de una mini luna de miel en Punta del Este. La pareja fue fotografiada en el aeropuerto antes de embarcar mostrando que su noviazgo sigue más fuerte que nunca.

A su llegada, Sabrina Rojas y el ex tenista no tardaron en presumir su amor desde las playas de Punta del Este donde estuvieron a los besos apasionados.

sabrina chatruc punta del este Sabrina Rojas y José Chatruc enamorados en Punta del Este.

En Instagram se viralizó un video, donde se los vio inseperables durante el atardecer esteño. Días antes, fue la misma Sabrina Rojas quien confirmó su amor por Chatruc en una entrevista con la revista Para Ti. “Nos conocemos desde hace mucho tiempo… venimos vinculándonos seguidos en cenas, salidas, compartiendo. Tal vez estoy viendo más a él que a mis propias amigas íntimas”, dijo.