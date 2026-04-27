Sabrina Rojas volvió a apostar al amor con José Chatruc y por primera vez, el ex futbolista dio detalles de su flamante relación en la mesa de Juana Viale.
Los mensajes a Sabrina Rojas que hicieron explotar a José Chatruc: "Paren..."
José Chatruc habló de su romance con Sabrina Rojas y mandó al frente a los que le escriben. Los detalles
Tras su comentado viaje a Punta del Este donde confirmó por todo lo alto su relación, José Chatruc se mostró feliz por su presente y hasta habló de su situación con Sabrina Rojas, lanzando una picante indirecta a los pretendientes de la rubia.
"Las redes sociales acercan a todo el mundo. Hoy cualquiera te manda un mensaje. De hecho, a Sabrina muchos futbolistas le mandan mensajes… bastante, corten un poquito”, lanzó entre risas.
A pesar de esto, Chatruc reveló que están en un excelente momento en el que se tienen mucha confianza y que no se revisan el celular.
El video hot de Sabrina Rojas y José Chatruc en las playas de Punta del Este
Sabrina Rojas y José Chatruc aprovecharon la Semana Santa para disfrutar de una mini luna de miel en Punta del Este. La pareja fue fotografiada en el aeropuerto antes de embarcar mostrando que su noviazgo sigue más fuerte que nunca.
A su llegada, Sabrina Rojas y el ex tenista no tardaron en presumir su amor desde las playas de Punta del Este donde estuvieron a los besos apasionados.
En Instagram se viralizó un video, donde se los vio inseperables durante el atardecer esteño. Días antes, fue la misma Sabrina Rojas quien confirmó su amor por Chatruc en una entrevista con la revista Para Ti. “Nos conocemos desde hace mucho tiempo… venimos vinculándonos seguidos en cenas, salidas, compartiendo. Tal vez estoy viendo más a él que a mis propias amigas íntimas”, dijo.