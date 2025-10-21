No es Playa del Carmen: el destino del Caribe que espera un récord histórico de argentinos estas vacaciones

isla saona La Isla Saona en República Dominicana. Imagen: Freepik.

El evento se realizó el 15 de octubre en La Rural de Palermo y contó con la presencia de más de 1.550 tour operadores, agentes de viajes, medios de comunicación y líderes de opinión de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Brasil y Uruguay. Allí se desarrollaron paneles temáticos, capacitacitaciones interactivas, experiencias culturales y gastronómicas.

En el encuentro el funcionario hizo referencia a los turistas argentinos que visitan República Dominicana y comentó: "Argentina está en tercer lugar detrás de Estados Unidos y Canadá". En años anteriores, países europeos como España, Francia, Alemania e Inglaterra lideraban los primeros lugares, sin embargo, fueron desplazados por países latinos.

"Detrás de Argentina viene Colombia, y están creciendo mucho Chile y Brasil", reveló Collado. En lo que respecta a las proyecciones para las vacaciones del verano afirmó que esperan un récord histórico de turistas argentinos.

Un paraíso del Caribe

República Dominicana es un país de América situado en el Caribe, en la zona central de las Antillas. Ocupa la parte central y oriental de la isla La Española, y su capital más poblada es Santo Domingo. Limita al norte con el océano Atlántico, al este con el canal de la Mona (que lo separa de Puerto Rico), al sur con el mar Caribe y al oeste con Haití, otro país situado en La Española.

santo domingo Santo Domingo es la ciudad más poblada de República Dominicana. Imagen: Pexels.

A continuación, algunos de los atractivos de Republica Dominicana: