No es Playa del Carmen: el destino del Caribe que espera un récord histórico de argentinos estas vacaciones

El Caribe destaca por sus playas de aguas turquesas, sus cocoteros y arena blanca, ideal para tirarse panza arriba a descansar. Esta región ofrece múltiples destinos para que visiten los viajeros que buscan una escapada tropical, pero hay un país que espera recibir un récord histórico de argentinos.
República Dominicana es un paraíso del Caribe que tiene mucho más que ofrecer que los grandes complejos turísticos, las vacaciones con todo incluído o las playas con pasarelas infinitas de palmeras. La mayoría de los viajeros no sabe que este destino tiene un carácter multifacético que puede satisfacer las necesidades de todo tipo de tusitas.
República Dominicana espera una ola de turistas argentinos
"Este año, 500.000 argentinos llegarán a República Dominicana, lo cual representa un crecimiento de más del 80%... Es una locura lo que está pasando con Argentina", comentó David Collado, el ministro de Turismo dominicano, durante la edición sudamericana de "Meet in Paradise".
El evento se realizó el 15 de octubre en La Rural de Palermo y contó con la presencia de más de 1.550 tour operadores, agentes de viajes, medios de comunicación y líderes de opinión de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Brasil y Uruguay. Allí se desarrollaron paneles temáticos, capacitacitaciones interactivas, experiencias culturales y gastronómicas.
En el encuentro el funcionario hizo referencia a los turistas argentinos que visitan República Dominicana y comentó: "Argentina está en tercer lugar detrás de Estados Unidos y Canadá". En años anteriores, países europeos como España, Francia, Alemania e Inglaterra lideraban los primeros lugares, sin embargo, fueron desplazados por países latinos.
"Detrás de Argentina viene Colombia, y están creciendo mucho Chile y Brasil", reveló Collado. En lo que respecta a las proyecciones para las vacaciones del verano afirmó que esperan un récord histórico de turistas argentinos.
Un paraíso del Caribe
República Dominicana es un país de América situado en el Caribe, en la zona central de las Antillas. Ocupa la parte central y oriental de la isla La Española, y su capital más poblada es Santo Domingo. Limita al norte con el océano Atlántico, al este con el canal de la Mona (que lo separa de Puerto Rico), al sur con el mar Caribe y al oeste con Haití, otro país situado en La Española.
A continuación, algunos de los atractivos de Republica Dominicana:
- Isla Saona
- Bahía de las Águilas
- Cayo Arena
- Parque Colón
- Parque Nacional Los Tres Ojos