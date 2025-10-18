Dos sobrevivientes bajo custodia de Estados Unidos tras el ataque al submarino narco en el Caribe

estados unidos caribe sobrevivientes efe 2 El secretario de Defensa Pete Hegseth participa en una reunión en Arlington en Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/SHAWN THEW.

Una campaña militar de alto perfil

El Gobierno de Trump intensificó los operativos militares en el Caribe como parte de su estrategia para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y aumentar la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Decenas de recursos navales y aéreos fueron desplegados en la región bajo el Comando Sur, que supervisa las operaciones estadounidenses en América Latina.

Durante un evento en la Casa Blanca, Donald Trump confirmó el ataque y describió la embarcación como “un submarino cargado de drogas”.

"Solo para que entiendan, este no era un grupo inocente de personas. No conozco a mucha gente que tenga submarinos", dijo el mandatario.

Trump también reiteró su postura contra Maduro, asegurando que “no quiere j***r con Estados Unidos”, en respuesta a versiones sobre presuntas ofertas del mandatario venezolano para reducir la tensión a cambio de concesiones económicas.

Interrogantes sobre los detenidos

La detención de los sobrevivientes abre un nuevo frente para la administración Trump, que deberá definir si los prisioneros serán juzgados en territorio estadounidense, extraditados o entregados a un tercer país.

El Comando Sur remitió las consultas sobre el incidente a la Casa Blanca, que hasta el momento no ofreció detalles sobre su paradero ni condiciones de detención.

El episodio refuerza la ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe y evidencia el carácter cada vez más directo de las operaciones de seguridad impulsadas por Trump en la región.