Las fuerzas armadas de Estados Unidos mantienen bajo custodia a dos sobrevivientes luego de que un barco de la Marina estadounidense atacara una embarcación presuntamente dedicada al narcotráfico en aguas del Caribe. El operativo fue confirmado por el presidente Donald Trump.
Dos sobrevivientes bajo custodia de Estados Unidos tras el ataque al submarino narco en el Caribe
El Gobierno de Donald Trump confirmó un ataque militar en el Caribe contra un submarino narco. Dos sobrevivientes están bajo custodia de Estados Unidos
Este ataque marca la primera vez que una operación de este tipo no termina con la muerte de todos los tripulantes y plantea nuevos dilemas legales y políticos para Washington. Aún no está claro qué destino tendrán los dos sobrevivientes ni bajo qué estatus serán procesados.
Según tres funcionarios citados por medios locales, el ataque fue el sexto registrado contra embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas. Sin embargo, es la primera ocasión en que Estados Unidos retiene prisioneros tras una operación militar de este tipo.
Una campaña militar de alto perfil
El Gobierno de Trump intensificó los operativos militares en el Caribe como parte de su estrategia para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y aumentar la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Decenas de recursos navales y aéreos fueron desplegados en la región bajo el Comando Sur, que supervisa las operaciones estadounidenses en América Latina.
Durante un evento en la Casa Blanca, Donald Trump confirmó el ataque y describió la embarcación como “un submarino cargado de drogas”.
Trump también reiteró su postura contra Maduro, asegurando que “no quiere j***r con Estados Unidos”, en respuesta a versiones sobre presuntas ofertas del mandatario venezolano para reducir la tensión a cambio de concesiones económicas.
Interrogantes sobre los detenidos
La detención de los sobrevivientes abre un nuevo frente para la administración Trump, que deberá definir si los prisioneros serán juzgados en territorio estadounidense, extraditados o entregados a un tercer país.
El Comando Sur remitió las consultas sobre el incidente a la Casa Blanca, que hasta el momento no ofreció detalles sobre su paradero ni condiciones de detención.
El episodio refuerza la ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe y evidencia el carácter cada vez más directo de las operaciones de seguridad impulsadas por Trump en la región.
Fuentes: CNN y EFE.