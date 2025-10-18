Las políticas migratorias de Donald Trump afectan el mercado laboral de los inmigrantes en Estados Unidos

donald trump onu inmigrantes efe 1 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su exposición en la ONU, donde reforzó su mensaje contra la inmigración. Crédito: EFE.

Inmigración: redadas y miedo a la deportación

El efecto más visible, señalan analistas, es el miedo generalizado entre los inmigrantes indocumentados y aquellos con permisos en revisión. Muchas familias han optado por no asistir a sus empleos ante el temor de operativos del ICE o revisiones de estatus migratorio en lugares de trabajo.

Organizaciones laborales advierten que estas acciones están provocando vacantes sin cubrir en zonas rurales y urbanas, mientras que las empresas buscan trabajadores locales dispuestos a asumir los puestos vacantes con salarios más altos.

Las recientes medidas del Gobierno de Donald Trump, que endurecen los controles migratorios y restringen permisos de trabajo, comienzan a reflejarse en una caída del empleo entre comunidades migrantes en sectores clave como la construcción, la hostelería y los servicios domésticos, según datos oficiales y reportes empresariales

Efectos económicos más amplios

Economistas consultados aseguran que el impacto podría trasladarse al consumo y la inflación. “Si los inmigrantes dejan de trabajar o son deportados, se reduce la producción y aumentan los precios”, explicó Robert Shapiro, exasesor del Departamento de Comercio.

El Gobierno de Trump defiende su estrategia alegando que las medidas buscan “proteger los empleos estadounidenses” y reducir la dependencia de mano de obra extranjera.

Sin embargo, varios gobernadores, incluidos algunos republicanos, manifestaron preocupación por el efecto de estas políticas en las economías estatales.