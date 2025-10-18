El endurecimiento de las políticas de inmigración en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump está generando tensiones en el mercado laboral, especialmente en industrias que dependen de mano de obra extranjera, de acuerdo con un informe publicado este viernes por AP News.
Las políticas migratorias de Donald Trump afectan el mercado laboral de los inmigrantes en Estados Unidos
Empresarios en sectores como la agricultura, la hotelería y el transporte reportan escasez de trabajadores y un aumento en los costos de contratación debido a la reducción de visados temporales y a las redadas migratorias más frecuentes en distintos estados.
Según el Departamento de Trabajo, la participación de trabajadores nacidos fuera del país cayó un 3,2% durante el último trimestre, marcando su nivel más bajo desde 2020.
Inmigración: redadas y miedo a la deportación
El efecto más visible, señalan analistas, es el miedo generalizado entre los inmigrantes indocumentados y aquellos con permisos en revisión. Muchas familias han optado por no asistir a sus empleos ante el temor de operativos del ICE o revisiones de estatus migratorio en lugares de trabajo.
Organizaciones laborales advierten que estas acciones están provocando vacantes sin cubrir en zonas rurales y urbanas, mientras que las empresas buscan trabajadores locales dispuestos a asumir los puestos vacantes con salarios más altos.
Las recientes medidas del Gobierno de Donald Trump, que endurecen los controles migratorios y restringen permisos de trabajo, comienzan a reflejarse en una caída del empleo entre comunidades migrantes en sectores clave como la construcción, la hostelería y los servicios domésticos, según datos oficiales y reportes empresariales
Efectos económicos más amplios
Economistas consultados aseguran que el impacto podría trasladarse al consumo y la inflación. “Si los inmigrantes dejan de trabajar o son deportados, se reduce la producción y aumentan los precios”, explicó Robert Shapiro, exasesor del Departamento de Comercio.
El Gobierno de Trump defiende su estrategia alegando que las medidas buscan “proteger los empleos estadounidenses” y reducir la dependencia de mano de obra extranjera.
Sin embargo, varios gobernadores, incluidos algunos republicanos, manifestaron preocupación por el efecto de estas políticas en las economías estatales.
