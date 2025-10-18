Estados Unidos exige a aerolíneas ignorar marcador "X" en pasaportes para vuelos internacionales

Aunque el documento sigue válido, la discrepancia entre lo que indica el pasaporte y lo que exige la aerolínea puede generar confusión o inspecciones más rigurosas por parte de agentes migratorios.

Es importante que antes de reservar su vuelo:

Verifiquen que su marcador de género coincida con lo que se reportará (“M” o “F”).

Consulten con la aerolínea sobre cómo procesan pasaportes con “X”.

con “X”. Estén preparados para que les requieran información adicional en el control migratorio de Estados Unidos.

¿Qué dice la CBP y cuál es el trasfondo legal?

La CBP insistió en que los pasaportes con marcador “X” continúan siendo documentos válidos para entrar a Estados Unidos, pero mientras el sistema aceptaba “X”, sus bases de datos sólo procesaban “M” o “F”.

El trasfondo es la Executive Order 14168 del Gobierno de Donald Trump, que instruye al gobierno a reconocer únicamente dos sexos, masculino y femenino, en documentos federales.

Defensores de derechos humanos y viajeros advierten que esta normativa puede crear una “zona de incertidumbre” para quienes tienen pasaportes con “X”, ya que si el marcador no coincide con lo que transmiten las aerolíneas, podrían sufrir demoras o inconvenientes al embarcar.