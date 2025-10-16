Estados Unidos crea una nueva fuerza militar antidrogas para América Latina

El secretario de Defensa señaló que la medida busca “proteger la seguridad nacional” y “frenar el flujo de drogas y armas que amenazan a comunidades estadounidenses y aliadas”.

La iniciativa también busca fortalecer la cooperación con gobiernos regionales como Colombia, Panamá, Perú y México, aunque diplomáticos de varios países advierten que el plan podría escalar tensiones geopolíticas, especialmente tras los recientes operativos de Washington en Venezuela y el Caribe.

Reacciones en la región

Mientras el Gobierno de Estados Unidos insiste en que se trata de una “misión de seguridad hemisférica”, algunos gobiernos latinoamericanos consideran la medida un intento de recuperar influencia militar en la región.

Organizaciones de derechos humanos alertaron que este tipo de operaciones puede derivar en violaciones a la soberanía nacional o en abusos durante los patrullajes.

El nuevo frente militar antidrogas marca un giro en la política de seguridad estadounidense, con un enfoque más agresivo hacia el crimen transnacional y una mayor presencia del Pentágono en aguas latinoamericanas.