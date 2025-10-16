El Pentágono anunció este martes la creación de una fuerza militar conjunta destinada a combatir el narcotráfico en América Latina, en una medida que amplía la presencia de Estados Unidos en la región. La nueva unidad dependerá directamente del Comando Sur (SOUTHCOM), con sede en Miami, y tendrá como prioridad “interceptar rutas marítimas y aéreas utilizadas por organizaciones criminales transnacionales”, según informó el Departamento de Defensa.
Estados Unidos crea una nueva fuerza militar antidrogas para América Latina
El anuncio se produce en un momento de creciente tensión entre Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos, que cuestionan la expansión de operaciones militares en sus aguas y territorios. Según fuentes oficiales, la unidad contará con personal de la Marina, la Guardia Costera y la Agencia de Inteligencia de Defensa, además de un contingente especial de fuerzas de operaciones encubiertas.
Operaciones y objetivos en América Latina
Según informa Reuters, el nuevo cuerpo militar estará desplegado principalmente en el Caribe y el Pacífico oriental, zonas estratégicas por donde circula cerca del 80% de la cocaína que llega a territorio estadounidense.
El secretario de Defensa señaló que la medida busca “proteger la seguridad nacional” y “frenar el flujo de drogas y armas que amenazan a comunidades estadounidenses y aliadas”.
La iniciativa también busca fortalecer la cooperación con gobiernos regionales como Colombia, Panamá, Perú y México, aunque diplomáticos de varios países advierten que el plan podría escalar tensiones geopolíticas, especialmente tras los recientes operativos de Washington en Venezuela y el Caribe.
Reacciones en la región
Mientras el Gobierno de Estados Unidos insiste en que se trata de una “misión de seguridad hemisférica”, algunos gobiernos latinoamericanos consideran la medida un intento de recuperar influencia militar en la región.
Organizaciones de derechos humanos alertaron que este tipo de operaciones puede derivar en violaciones a la soberanía nacional o en abusos durante los patrullajes.
El nuevo frente militar antidrogas marca un giro en la política de seguridad estadounidense, con un enfoque más agresivo hacia el crimen transnacional y una mayor presencia del Pentágono en aguas latinoamericanas.
