Estados Unidos endurece su control en la frontera con México

La medida refuerza la política de tolerancia cero del Gobierno de Trump hacia la migración irregular, en un contexto en el que aumentan los controles en los pasos fronterizos y los operativos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Más medidas del Gobierno de Donald Trump

El anuncio de esta nueva multa fronteriza coincide con otra disposición del Gobierno de Estados Unidos, que comenzará a aplicar una tarifa de 1.000 dólares a los nuevos beneficiarios del programa “parole”, un permiso humanitario de residencia temporal.

Según el DHS, el cobro regirá para todo extranjero que obtenga o solicite un permiso temporal sin cumplir con las excepciones previstas, como emergencias médicas o asistencia a funerales, y su falta de pago implicará la cancelación inmediata del beneficio.

Ambas decisiones forman parte de la estrategia de la Administración Trump para endurecer las políticas migratorias y reducir la entrada de extranjeros por vías humanitarias o irregulares.

Migración entre México y Estados Unidos en descenso

De acuerdo con datos oficiales de la Cancillería de México, los encuentros con migrantes en la frontera con Estados Unidos bajaron un 91% entre octubre de 2024, cuando asumió la presidenta Claudia Sheinbaum, y agosto de 2025.

En ese período, las detenciones y encuentros con migrantes, tanto mexicanos como de otras nacionalidades, pasaron de 3.640 a solo 285 casos, reflejando una drástica caída en los cruces fronterizos hacia territorio estadounidense.