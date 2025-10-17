Estados Unidos salió a comprar pesos argentinos en apoyo al gobierno de Javier Milei

Bessent sostuvo que el Tesoro estadounidense mantiene un diálogo constante con el equipo económico de Javier Milei y que las medidas forman parte de una política más amplia de cooperación financiera.

El funcionario subrayó que el organismo “permanece atento a los movimientos de los mercados” y que dispone de “flexibilidad y fuerza” para actuar cuando sea necesario con el fin de estabilizar la situación en Argentina.