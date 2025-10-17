El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó que el gobierno norteamericano realizó una intervención en los mercados argentinos con el objetivo de respaldar la estabilidad económica del país. Según explicó en su cuenta de X, la operación incluyó la compra de pesos.
Estados Unidos salió a comprar pesos argentinos en apoyo al gobierno de Javier Milei
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que la administración de Donald Trump intervino en los mercados argentinos y dejó un claro mensaje
Bessent sostuvo que el Tesoro estadounidense mantiene un diálogo constante con el equipo económico de Javier Milei y que las medidas forman parte de una política más amplia de cooperación financiera.
El funcionario subrayó que el organismo “permanece atento a los movimientos de los mercados” y que dispone de “flexibilidad y fuerza” para actuar cuando sea necesario con el fin de estabilizar la situación en Argentina.
La operación se enmarca en el compromiso asumido por el gobierno de Donald Trump, que esta semana anunció un apoyo de hasta 40 mil millones de dólares en recursos públicos y privados para contener la situación financiera que atraviesa Argentina, todo sujeto al resultado de las próximas elecciones
Bessent y un mensaje claro de apoyo para Argentina a poco de las elecciones
"Estados Unidos apoya a Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el mercado de swaps de Blue Chips y en el mercado al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande. El Tesoro está monitoreando todos los mercados y tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a Argentina", publicó Bessent en la red social.