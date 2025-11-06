Tanto los hinchas de Independiente Rivadavia como los de Argentinos Juniors vivieron una fiesta en el Estadio Monumental Presidente Perón donde no hubo enfrentamientos entre las parcialidades y el folclore del fútbol se vivió con cánticos y bengalas. Todo sucedió en paz, mientras los fanáticos del Bicho se retiraban, los de la Lepra celebraban haber obtenido la Copa Argentina.
Y el folclore del fútbol nos brinda un capítulo más aunque en otro contexto. Durante el partido ya habían surgido los de Chiquito Romero tras sufrir el primero gol, pero ahora la cancha quedó atrás y los memes inundaron las redes sociales; te traemos los más divertidos a continuación.
Llegaron los desopilantes memes de Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina
Los hinchas neutros se hicieron presentes en las redes sociales para sumarle su cuota de humor a la final de la Copa Argentina.
Embed
Final Copa Argentina: -Gol de Independiente Rivadavia 1-0 -Le expulsan a 1 -Meten el 2-0 -Argentinos Juniors mete el 2-1 -Expulsan al DT -Berti amenaza a Ramirez -Le expulsan otro -EMPATAN Y A PENALES -ATAJA UN PENAL, LO ANULAN Y LO VUELVE A ATAJAR -Villa le mete ultimo a ROMERO pic.twitter.com/7tG3fF5AeJ
Independiente Rivadavia le ganaba 2 a 0 a Argentinos Juniors. Berti fue expulsado y trató de ladrón al árbitro. 14 minutos extras. El bicho descontó, empató a los 97, pero La Lepra mendocina con 9 jugadores y arquero suplente ganó por penales. Que viva la Copa Argentina pic.twitter.com/tv1Ir1Nfbn