Llegaron los desopilantes memes de Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina

Los memes vuelven a tomar protagonismo luego del triunfo de Independiente Rivadavia en la gran final que tuvo al árbitro Nicolás Ramírez como principal apuntado

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Los mejores memes de Independiente Rivadavia están a continuación.

Tanto los hinchas de Independiente Rivadavia como los de Argentinos Juniors vivieron una fiesta en el Estadio Monumental Presidente Perón donde no hubo enfrentamientos entre las parcialidades y el folclore del fútbol se vivió con cánticos y bengalas. Todo sucedió en paz, mientras los fanáticos del Bicho se retiraban, los de la Lepra celebraban haber obtenido la Copa Argentina.

Y el folclore del fútbol nos brinda un capítulo más aunque en otro contexto. Durante el partido ya habían surgido los de Chiquito Romero tras sufrir el primero gol, pero ahora la cancha quedó atrás y los memes inundaron las redes sociales; te traemos los más divertidos a continuación.

Llegaron los desopilantes memes de Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina

Los hinchas neutros se hicieron presentes en las redes sociales para sumarle su cuota de humor a la final de la Copa Argentina.

Embed
Meme Independiente Rivadavia
Sebastián Villa se convirtió en héroe en Independiente Rivadavia.

Embed
Meme Independiente Rivadavia
La comparación entre Maradona en el Napoli y Villa en Independiente Rivadavia.

Embed
Embed
Embed

Los memes de los hinchas leprosos

Por su lado, los hinchas de la Lepra no pudieron esconder su bronca contra el árbitro (quien dirigirá el Superclásico entre Boca y River) mientras que también se burlaron de Argentinos Juniors.

Meme Lepra
Los hinchas de Independiente Rivadavia se rieron del Bicho.

Meme Lepra
Los hinchas de Independiente Rivadavia modificaron el escudo de Argentinos.

Meme Lepra
El duende de Independiente Rivadavia festejando el triunfo.

Meme Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia no quedó conforme con el arbitraje.

Embed

Los dos "Francella"

Embed

Mientras que Guillermo Francella es hincha de Racing y popularizó el "hermosa mañana, ¿verdad?", Jesús Castillo hizo lo propio en su versión leprosa.

Embed - Hermosa mañana - Meme de Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia es campeón de la Copa Argentina y ahora disputará la Copa Libertadores.

