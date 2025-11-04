Inicio Ovación Polideportivo hockey sobre patines
Hockey sobre patines: los resultados de la segunda jornada del Panamericano de Clubes 2025

Se jugó la segunda jornada del campeonato Panamericano de Clubes de hockey sobre patines 2025. Les fue bien a los representantes mendocinos

Gustavo Privitera
Andes Talleres volvió a ganar en el Panamericano de clubes de hockey sobre patines.

Sigue el campeonato Panamericano de Clubes de hockey sobre patines 2025 de San Juan. Se jugó este lunes la segunda jornada y les fue bien a varios representantes mendocinos.

En senior de varones ganaron IMPSA, Casa de Italia y Andes Talleres; en senior de damas, Leonardo Murialdo venció a Atlético San Martín por 3 a 1 y cayeron Andes Talleres e IMPSA (el último campeón argentino).

UVT venci&oacute; a Bancaria en el duelo entre sanjuaninos.

El atrayente certamen, que se juega en varios estadios (el Aldo Cantoni, Richet Zapata, Estudiantil y Bancaria), se desarrollará hasta el próximo sábado.

Atlérico San Martín logró un triunfo en Sub 19 de varones e IMPSA ganó en Sub 19 de damas.

Cuando finalice este campeonato comenzará el Panamericano de Selecciones, que se desarrollará desde el lunes 10 de noviembre al sábado 15 en la vecina provincia.

Panamericano de Clubes de hockey sobre patines 2025: todos los resultados de la segunda jornada

Senior de varones

  • IMPSA 4 - Huracán de Buenos Aires 3
  • Casa Italia 4 - Unión de San Juan 2
  • Andes Talleres 5 - Super Patín (Colombia) 2
  • Bancaria (SJ) 2 - UVT (SJ) 5
  • Olimpia (SJ) 3 - Thomas Bata (Chile) 5
  • Concepción (SJ) 4 - León Prado (Ch) 2
  • Richet Zapata (SJ) 5 - San Jorge (Chile) 2

Senior de damas

  • Atlético San Martín 1 - Leonardo Murialdo 3
  • Concepción (SJ) 6 - Andes Talleres 1
  • Social SJ (SJ) - 2 IMPSA 1
  • Manizales (Colombia) 0 - UVT (SJ) 6

Sub 19 de varones

  • Atlético San Martín 5 - Huracanes (Colombia) 2
  • IMPSA 6 - Corazonista (Colombia) 0
  • Olimpia (SJ) 4 - Thomas Bata (Chile) 3
  • Concepción (SJ)) 5 - Miguel León Prado (Chile) 3

Sub 19 de damas

  • IMPSA 4 - Deportivo Aberastain (SJ) 2
  • Neuquén 1 - Huarpes (SJ) 1
  • Thomas Bata (Chile) 0 - Independiente de la Florida (Chile) 1
  • Concepción (Chile) 6 - Pumas Cali (Colombia) 0
  • Barcelona (Chile) 4 - Orión (Colombia) 1

