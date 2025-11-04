Hockey sobre patines: los resultados de la segunda jornada del Panamericano de Clubes 2025

Sigue el campeonato Panamericano de Clubes de hockey sobre patines 2025 de San Juan. Se jugó este lunes la segunda jornada y les fue bien a varios representantes mendocinos.
Sigue el campeonato Panamericano de Clubes de hockey sobre patines 2025 de San Juan. Se jugó este lunes la segunda jornada y les fue bien a varios representantes mendocinos.
En senior de varones ganaron IMPSA, Casa de Italia y Andes Talleres; en senior de damas, Leonardo Murialdo venció a Atlético San Martín por 3 a 1 y cayeron Andes Talleres e IMPSA (el último campeón argentino).
El atrayente certamen, que se juega en varios estadios (el Aldo Cantoni, Richet Zapata, Estudiantil y Bancaria), se desarrollará hasta el próximo sábado.
Atlérico San Martín logró un triunfo en Sub 19 de varones e IMPSA ganó en Sub 19 de damas.
Cuando finalice este campeonato comenzará el Panamericano de Selecciones, que se desarrollará desde el lunes 10 de noviembre al sábado 15 en la vecina provincia.
