Hockey sobre patines: los resultados de la segunda jornada del Panamericano de Clubes 2025

En senior de varones ganaron IMPSA, Casa de Italia y Andes Talleres; en senior de damas, Leonardo Murialdo venció a Atlético San Martín por 3 a 1 y cayeron Andes Talleres e IMPSA (el último campeón argentino).

UVT-Bancaria UVT venció a Bancaria en el duelo entre sanjuaninos. Foto: gentileza Prensa Gobierno de San Juan

El atrayente certamen, que se juega en varios estadios (el Aldo Cantoni, Richet Zapata, Estudiantil y Bancaria), se desarrollará hasta el próximo sábado.