Hockey sobre patines: cómo les fue a los mendocinos en el inicio del Panamericano de Clubes 2025

Se inició en San Juan el atrayente campeonato Panamericano de Clubes de hockey sobre patines 2025. Debutaron los equipos mendocinos en las categorías senior masculino y femenino y en Sub 19 de varones y damas.
Los equipos mendocinos debutaron este domingo en el Panamericano de Clubes de hockey sobre patines 2025 de San Juan
Se inició en San Juan el atrayente campeonato Panamericano de Clubes de hockey sobre patines 2025. Debutaron los equipos mendocinos en las categorías senior masculino y femenino y en Sub 19 de varones y damas.
En senior masculino, Leonardo Murialdo apabulló al Concepción sanjuanino al vencerlo por 6 a 1, con conquistas de Laureano Estrada (2), Francisco Nardi, Donato Martinazzo, Facundo Lana y Adolfo Isoler; Francisco Calisse descontó para los de la Villa Mallea.
Andes Talleres, el subcampeón Panamericano del 2024 y que viene de jugar el Mundial de Clubes en la vecina provincia, le ganó por el Grupo B a Bancaria de San Juan por 4 a 3, con goles de Nahuel Silvestri (3) y Enrique Muzzio. Para los sanjuaninos descontaron Santiago Serafini (2) y Bautista Giménez.
Por el Grupo C, Casa de Italia también logró un triunfazo. Goleó por 6 a 3 a Hispano (SJ), con anotaciones de Mateo Lucero (3), Marcio Sisti (2) y Marcio Brandolín. Para el elenco perdedor marcaron Nahuel Frías, Víctor Carrazco e Ignacio Prudkín.
Por el Grupo D, Atlético San Martín igualó 4 a 4 con Richet Zapata (SJ). Los goleadores Albirrojos fueron Boris Cvetnic (2), Stéfano Giovanini y Lautaro Koroch; los artilleros sanjuas fueron Bautista Romero (2) y Jesús Martín (2).
Por el Grupo E, IMPSA perdió por 3 a 2 frente a Olimpia (SJ), Los tantos metalúrgicos fueron de Enzo Palacios y Agustín Lázzaro; para los Turcos marcaron Gonzalo Acosta (2) y Luis Alaníz.
En senior de damas, San Martín le ganó por 3 a 0 a Paraná Rowing Club.
En Sub 19 de varones, IMPSA derrotó por 4 a 3 a Concepción (SJ), Banco Mendoza superó 2 a 1 a Estudiantil (SJ) y San Martín cayó por 8 a 2 frente a Olimpia (SJ).