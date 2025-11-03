Hockey sobre patines: cómo les fue a los mendocinos en el inicio del Panamericano de Clubes 2025

Por el Grupo C, Casa de Italia también logró un triunfazo. Goleó por 6 a 3 a Hispano (SJ), con anotaciones de Mateo Lucero (3), Marcio Sisti (2) y Marcio Brandolín. Para el elenco perdedor marcaron Nahuel Frías, Víctor Carrazco e Ignacio Prudkín.

Por el Grupo D, Atlético San Martín igualó 4 a 4 con Richet Zapata (SJ). Los goleadores Albirrojos fueron Boris Cvetnic (2), Stéfano Giovanini y Lautaro Koroch; los artilleros sanjuas fueron Bautista Romero (2) y Jesús Martín (2).

Por el Grupo E, IMPSA perdió por 3 a 2 frente a Olimpia (SJ), Los tantos metalúrgicos fueron de Enzo Palacios y Agustín Lázzaro; para los Turcos marcaron Gonzalo Acosta (2) y Luis Alaníz.

Panamericano de Clubes de hockey sobre patines: otros resultados

En senior de damas, San Martín le ganó por 3 a 0 a Paraná Rowing Club.

En Sub 19 de varones, IMPSA derrotó por 4 a 3 a Concepción (SJ), Banco Mendoza superó 2 a 1 a Estudiantil (SJ) y San Martín cayó por 8 a 2 frente a Olimpia (SJ).