Inicio Ovación Polideportivo hockey sobre patines
Hockey sobre patines

Hockey sobre patines: está todo listo para que se juegue el Panamericano de Clubes 2025 de San Juan

Se viene el Panamericano de Clubes de hockey sobre patines 2025. El importante certamen se jugará en San Juan y contará con la participación de varios clubes mendocinos

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Yamila Nahim es clave en IMPSA, que viene de ser campeón argentino senior de hockey sobre patines.

Yamila Nahim es clave en IMPSA, que viene de ser campeón argentino senior de hockey sobre patines.

Foto: Asociación Mendocina de Patín

El Panamericano de Clubes de hockey sobre patines 2025, que se jugará en San Juan, ya está listo para iniciar su camino. El atrayente certamen se realizará desde el domingo 2 de noviembre hasta el sábado 8 y contará con las categorías senior masculino y femenino, Sub 19 de varones y damas.

Las sedes del importante campeonato son el estadio Aldo Cantoni y las pistas de Concepción, Richet Zapata, Estudiantil y Bancaria.

agustin-lazzaro-impsa-hockey
Agust&iacute;n L&aacute;zzaro, de IMPSA, que afrontar&aacute; el Panamericano de hockey sobre patines.

Agustín Lázzaro, de IMPSA, que afrontará el Panamericano de hockey sobre patines.

En senior de varones Andes Talleres debutará este domingo desde las 14.30 con Bancaria de San Juan. Mientras que Casa de Italia se enfrentará con Valenciano (SJ) desde las 21.15.

Atlético San Martín jugará ese día a las 9 con Richet Zapata (SJ), Murialdo se medirá con Concepción (SJ) desde las 19 y por último, IMPSA se verá las caras con Olimpia (SJ) a las 21.15.

En senior de damas, San Martín jugará con Paraná Rowing el domingo a las 19. El lunes a las 15 IMPSA se enfrentará con Social (SJ), a las 19 Murialdo confrontará con San Martín y a las 21 Talleres se medirá con Concepción (SJ).

Tomarán parte del Sub 19 de varones, San Martín, IMPSA y Banco Mendoza y en en Sub 19 femenino dirá presente IMPSA.

Panamericano de Clubes de hockey sobre patines 2025

Senior Masculino

  • Grupo A: Hispano y Lomas de Rivadavia (ambos de San Juan), Red Star (Chile) y Corazonista Bogotá (Colombia).
  • Grupo B: Andes Talleres, Bancaria y UVT (San Juan) y Súper Patín (Colombia).
  • Grupo C: Casa de Italia, Valenciano y Unión (San Juan), Estudiantil San Miguel (Chile).
  • Grupo D: Atlético San Martín, Richet Zapata (San Juan, San Jorge (Chile), y Ciudad de Buenos Aires.
  • Grupo E: IMPSA, Olimpia (San Juan), Bata (Chile) y Huracán de Parque Patricios (Buenos Aires).
  • Grupo F: Leonardo Murialdo, Concepción (San Juan), León Prado (Chile) y Recreativo Bochas Club (Entre Ríos).

Senior Damas

  • Grupo A: Andes Talleres, Aberastain y Concepción (San Juan), Independiente La Florida (Chile) y Patín Club Vilanova (Chile).
  • Grupo B: IMPSA, UVT y Social (San Juan), Barcelona Marruecos (Chile) y Manizales Hockey Club (Colombia).
  • Grupo C: Atlético San Martín, Leonardo Murialdo, SEC (San Juan), San Jorge (Chile) y Paraná Rowing Club (Entre Ríos, Argentina).

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas