Hockey sobre patines: está todo listo para que se juegue el Panamericano de Clubes 2025 de San Juan

Atlético San Martín jugará ese día a las 9 con Richet Zapata (SJ), Murialdo se medirá con Concepción (SJ) desde las 19 y por último, IMPSA se verá las caras con Olimpia (SJ) a las 21.15.
En senior de damas, San Martín jugará con Paraná Rowing el domingo a las 19. El lunes a las 15 IMPSA se enfrentará con Social (SJ), a las 19 Murialdo confrontará con San Martín y a las 21 Talleres se medirá con Concepción (SJ).
Tomarán parte del Sub 19 de varones, San Martín, IMPSA y Banco Mendoza y en en Sub 19 femenino dirá presente IMPSA.
Panamericano de Clubes de hockey sobre patines 2025
Senior Masculino
- Grupo A: Hispano y Lomas de Rivadavia (ambos de San Juan), Red Star (Chile) y Corazonista Bogotá (Colombia).
- Grupo B: Andes Talleres, Bancaria y UVT (San Juan) y Súper Patín (Colombia).
- Grupo C: Casa de Italia, Valenciano y Unión (San Juan), Estudiantil San Miguel (Chile).
- Grupo D: Atlético San Martín, Richet Zapata (San Juan, San Jorge (Chile), y Ciudad de Buenos Aires.
- Grupo E: IMPSA, Olimpia (San Juan), Bata (Chile) y Huracán de Parque Patricios (Buenos Aires).
- Grupo F: Leonardo Murialdo, Concepción (San Juan), León Prado (Chile) y Recreativo Bochas Club (Entre Ríos).
Senior Damas
- Grupo A: Andes Talleres, Aberastain y Concepción (San Juan), Independiente La Florida (Chile) y Patín Club Vilanova (Chile).
- Grupo B: IMPSA, UVT y Social (San Juan), Barcelona Marruecos (Chile) y Manizales Hockey Club (Colombia).
- Grupo C: Atlético San Martín, Leonardo Murialdo, SEC (San Juan), San Jorge (Chile) y Paraná Rowing Club (Entre Ríos, Argentina).