MUNDIAL DE AJEDREZ

Faustino Oro: el "Messi del Ajedrez" de 12 años igualó frente a un maestro de India en la Copa del Mundo

El joven argentino Faustino Oro logró empatar con piezas negras en la primera serie de la segunda ronda de la Copa Mundial de Ajedrez que se juega en India

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El Messi del Ajedrez. Faustino Oro pelea palmo a palmo la segunda ronda de la Copa Mundial con un gran maestro indio.

Faustino Oro, un ajedrecista de 12 años de San Cristobal, Buenos Aires, volvió a asombrar al mundo del juego ciencia al pasar de ronda en el Mundial de Ajedrez que se juega en Goa, India. Enfrentó al local Gujrathi Vidit, número 27 del ranking mundial, y tras hacer tablas definirá este miércoles el pasaje a tercera ronda.

El batacazo del argentino fue este martes en la primera serie de la 2ª rueda de la XI Copa del Mundo de Ajedrez que se realiza en el Centro de Convenciones del hotel Resort Río, en la zona balnearia de Goa, en India. El prodigio argentino, que ya ha tenido triunfos previos frente al campeón y subcampeón mundial, logró una de sus mejores actuaciones de su breve y trepidante carrera. Le empató con piezas negras al gran maestro indio Gujrathi Santosh Vidit, de 31 años, N°27 del mundo con 2715 puntos de Elo.

Faustino oro3.jpg
Faustino Oro sigue sorprendiendo al mundo del ajadrez a sus 12 años.

Faustino Oro le empató a un gran maestro

Faustino tiene 2495 puntos Elo (método matemático, basado en cálculo estadístico) y ocupa el puesto 615° entre los jugadores federados del mundo. Por su parte, su rival posee un palmarés ajedrecístico en el que figuarn la conquista del Campeonato Mundial Sub14, en 2008; la conquista del título de gran maestro a los 19 años, ganador de dos medallas doradas en Olimpíadas de Ajedrez y es el actual N°5 del ranking de la India, casi lo triplica en edad.

El niño argentino ya había dado muestras de su potencial, al vencer en el 2024 al número 1 del mundo, el noruego Magnus Carlsen, en una partida ultrarrápida durante el Bullet Brawl de aquel año. La prensa europea ya comoenzó a llamerlo el Messi del Ajedrez.

Como conductor de las piezas negras, Faustino Oro acordó la igualdad después de 28 jugadas de una Apertura Española y más de dos horas de partida, en la que el ajedrecista local optó por repetir tres veces el mismo movimiento, declarándose el empate por triple repetición de posición.

Vidit, que estaba apremiado por el reloj -las partidas se disputan con ritmo clásico de 90 minutos para los primeros 40 movimientos, y luego 30 minutos más hasta el final de la partida, con el agregado de 30 segundos adicionales por cada movimiento-, al momento del empate disponía de sólo 2 minutos para completar las doce jugadas restantes para alcanzar el primer control de tiempo que se cumple con el movimiento N°40.

Por eso, al advertir la triple repetición, que automáticamente decretaba el empate, Vidit llamó al árbitro para señalar la posición en el tablero y aguardó la respuesta de éste para que la igualdad quedara decretada de manera oficial. Ambos ajedrecistas firmaron de conformidad las planillas donde se transcriben los movimientos de la partida, y tras el saludo formal abandonaron el salón de juego.

La primera hazaña de Faustino Oro en este Mundial

El primer destello de Faustino Oro en esta Copa Mundial fue superar en primera ronda al gran maestro croata, Ante Brkic (de 37 años y N°221 del mundo). Luego de igualar en dos series (un triunfo y una derrota), el desempate (tercer juego), fue una serie de dos juegos con ritmo Blitz (5 minutos más un adicional de 3 segundos para cada jugador). En esta especialidad, el argentino logró vencer en las dos partidas a su rival,cerrando un marcador final de 4 a 2.

