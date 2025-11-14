La Fundación Grupo América fue distinguida en los Premios Inclusión 2025

Distinción FGA 2 En la sexta entrega de los Premios Inclusión, Fundación Grupo América fue galardonada como la fundación destacada del 2025. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Por ese motivo, los premios no incluyeron distinciones económicas, sino que pusieron en valor a quienes, desde el trabajo constante y desinteresado, contribuyen a que las comunidades crezcan en igualdad y respeto.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza acompañó nuevamente a la Red Inclusión como sponsor exclusivo, reafirmando su compromiso con la equidad, la accesibilidad y el fortalecimiento de las iniciativas sociales.

Un reconocimiento al trabajo sostenido de la Fundación Grupo América

El reconocimiento otorgado a Fundación Grupo América destacó su trayectoria de más de una década promoviendo la solidaridad, el trabajo en red y la participación activa del sector privado en causas sociales.

Creada en 2010, la Fundación Grupo América organiza su labor en 4 ejes fundamentales -salud, educación, deporte y ambiente- desde los cuales impulsa programas y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer el desarrollo social en toda la provincia.

A lo largo de estos años, su accionar ha permitido articular esfuerzos con instituciones educativas, centros comunitarios, clubes deportivos, organizaciones sociales y organismos públicos para atender necesidades urgentes y construir oportunidades de desarrollo.

Su presencia territorial y su capacidad de gestión han convertido a la Fundación Grupo América en un puente clave entre la solidaridad ciudadana, la responsabilidad social empresaria y las demandas concretas de la comunidad.

“Fundación Grupo América está integrada por personas que cada día trabajan pensando en ayudar a los demás, hace muchos años entendimos que la unión hace la fuerza y es así como trabajamos de forma mancomunada con organizaciones no gubernamentales, municipios, Poder Ejecutivo, y decimos presente en cada ocasión que nos convocan por el bienestar y el desarrollo integral de todos los sectores de nuestra comunidad”, enfatizó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.

Distinción FGA 3 Margarita Viel, apoderada de Fundación Grupo América, y Gabriela Alé, directora ejecutiva, recibieron la distinción de manos del intendente Ulpiano Suarez. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Una distinción que reafirma un camino

El premio recibido no solo celebra lo realizado, sino que reafirma la importancia de seguir fortaleciendo los programas, consolidando redes y ampliando el impacto de Fundación Grupo América en cada uno de sus ejes de trabajo.

Distinción FGA 4 Los premios Incluir se entregan desde hace 6 años y representan el reconocimiento a más de 60 organizaciones que nuclean a sectores, educativos, comunitarios, sociales y empresariales. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Cada año, mediante acciones como Vendimia Solidaria, se recaudan fondos que son destinados a la construcción y equipamiento de postas sanitarias, salones de usos múltiples, jardines maternales, playones deportivos y escuelas, entre otras obras que benefician directamente a las comunidades más vulnerables.

Además, la Fundación Grupo América lleva adelante diversas campañas solidarias anuales orientadas a resolver necesidades concretas de instituciones y familias mendocinas, contribuyendo activamente al bienestar y al crecimiento colectivo.

En todos estos años, y gracias a su compromiso sostenido, Fundación Grupo América ha acompañado a más de 800 instituciones y alcanzado solidariamente a más de 600.000 personas, reafirmando su propósito de transformar la empatía en acción y la ayuda en oportunidades.