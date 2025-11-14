Fundación Grupo América fue distinguida en los Premios Inclusión 2025, un reconocimiento que pone en valor el trabajo sostenido que la institución desarrolla desde hace más de una década en favor de las comunidades más vulnerables de Mendoza. La ceremonia se realizó en la Nave Cultural de Ciudad y reunió a organizaciones y referentes comprometidos con promover más oportunidades y bienestar social.
La Fundación Grupo América fue distinguida en los Premios Inclusión 2025
Fundación Grupo América recibió un reconocimiento al compromiso sostenido con la solidaridad y la construcción de una sociedad más justa
Organizados por la Red Inclusión Mendoza, estos premios reconocen a personas, instituciones y medios que, con su trabajo cotidiano, promueven entornos más equitativos, accesibles y solidarios en la provincia.
Desde hace 6 años, más de 60 organizaciones sociales, educativas, comunitarias y empresariales impulsan esta iniciativa que destaca las acciones que hacen posible la inclusión real. En esta edición, el encuentro tuvo un carácter especial: rindió homenaje a Tomás López, integrante fundamental de la red, recordado por su compromiso silencioso y su enorme capacidad de acompañar a quienes más lo necesitaban.
Por ese motivo, los premios no incluyeron distinciones económicas, sino que pusieron en valor a quienes, desde el trabajo constante y desinteresado, contribuyen a que las comunidades crezcan en igualdad y respeto.
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza acompañó nuevamente a la Red Inclusión como sponsor exclusivo, reafirmando su compromiso con la equidad, la accesibilidad y el fortalecimiento de las iniciativas sociales.
Un reconocimiento al trabajo sostenido de la Fundación Grupo América
El reconocimiento otorgado a Fundación Grupo América destacó su trayectoria de más de una década promoviendo la solidaridad, el trabajo en red y la participación activa del sector privado en causas sociales.
Creada en 2010, la Fundación Grupo América organiza su labor en 4 ejes fundamentales -salud, educación, deporte y ambiente- desde los cuales impulsa programas y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer el desarrollo social en toda la provincia.
A lo largo de estos años, su accionar ha permitido articular esfuerzos con instituciones educativas, centros comunitarios, clubes deportivos, organizaciones sociales y organismos públicos para atender necesidades urgentes y construir oportunidades de desarrollo.
Su presencia territorial y su capacidad de gestión han convertido a la Fundación Grupo América en un puente clave entre la solidaridad ciudadana, la responsabilidad social empresaria y las demandas concretas de la comunidad.
“Fundación Grupo América está integrada por personas que cada día trabajan pensando en ayudar a los demás, hace muchos años entendimos que la unión hace la fuerza y es así como trabajamos de forma mancomunada con organizaciones no gubernamentales, municipios, Poder Ejecutivo, y decimos presente en cada ocasión que nos convocan por el bienestar y el desarrollo integral de todos los sectores de nuestra comunidad”, enfatizó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.
Una distinción que reafirma un camino
El premio recibido no solo celebra lo realizado, sino que reafirma la importancia de seguir fortaleciendo los programas, consolidando redes y ampliando el impacto de Fundación Grupo América en cada uno de sus ejes de trabajo.
Cada año, mediante acciones como Vendimia Solidaria, se recaudan fondos que son destinados a la construcción y equipamiento de postas sanitarias, salones de usos múltiples, jardines maternales, playones deportivos y escuelas, entre otras obras que benefician directamente a las comunidades más vulnerables.
Además, la Fundación Grupo América lleva adelante diversas campañas solidarias anuales orientadas a resolver necesidades concretas de instituciones y familias mendocinas, contribuyendo activamente al bienestar y al crecimiento colectivo.
En todos estos años, y gracias a su compromiso sostenido, Fundación Grupo América ha acompañado a más de 800 instituciones y alcanzado solidariamente a más de 600.000 personas, reafirmando su propósito de transformar la empatía en acción y la ayuda en oportunidades.