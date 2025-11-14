Inicio Sociedad Fundación Grupo América
Destacados

La Fundación Grupo América fue distinguida en los Premios Inclusión 2025

Fundación Grupo América recibió un reconocimiento al compromiso sostenido con la solidaridad y la construcción de una sociedad más justa

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Margarita Viel, Ulpiano Suarez y Gabriela Alé, ambas de la Fundación Grupo América.

Margarita Viel, Ulpiano Suarez y Gabriela Alé, ambas de la Fundación Grupo América.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Fundación Grupo América fue distinguida en los Premios Inclusión 2025, un reconocimiento que pone en valor el trabajo sostenido que la institución desarrolla desde hace más de una década en favor de las comunidades más vulnerables de Mendoza. La ceremonia se realizó en la Nave Cultural de Ciudad y reunió a organizaciones y referentes comprometidos con promover más oportunidades y bienestar social.

Organizados por la Red Inclusión Mendoza, estos premios reconocen a personas, instituciones y medios que, con su trabajo cotidiano, promueven entornos más equitativos, accesibles y solidarios en la provincia.

Desde hace 6 años, más de 60 organizaciones sociales, educativas, comunitarias y empresariales impulsan esta iniciativa que destaca las acciones que hacen posible la inclusión real. En esta edición, el encuentro tuvo un carácter especial: rindió homenaje a Tomás López, integrante fundamental de la red, recordado por su compromiso silencioso y su enorme capacidad de acompañar a quienes más lo necesitaban.

Distinción FGA 2
En la sexta entrega de los Premios Inclusi&oacute;n, Fundaci&oacute;n Grupo Am&eacute;rica fue galardonada como la fundaci&oacute;n destacada del 2025.

En la sexta entrega de los Premios Inclusión, Fundación Grupo América fue galardonada como la fundación destacada del 2025.

Por ese motivo, los premios no incluyeron distinciones económicas, sino que pusieron en valor a quienes, desde el trabajo constante y desinteresado, contribuyen a que las comunidades crezcan en igualdad y respeto.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza acompañó nuevamente a la Red Inclusión como sponsor exclusivo, reafirmando su compromiso con la equidad, la accesibilidad y el fortalecimiento de las iniciativas sociales.

Un reconocimiento al trabajo sostenido de la Fundación Grupo América

El reconocimiento otorgado a Fundación Grupo América destacó su trayectoria de más de una década promoviendo la solidaridad, el trabajo en red y la participación activa del sector privado en causas sociales.

Creada en 2010, la Fundación Grupo América organiza su labor en 4 ejes fundamentales -salud, educación, deporte y ambiente- desde los cuales impulsa programas y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer el desarrollo social en toda la provincia.

A lo largo de estos años, su accionar ha permitido articular esfuerzos con instituciones educativas, centros comunitarios, clubes deportivos, organizaciones sociales y organismos públicos para atender necesidades urgentes y construir oportunidades de desarrollo.

Su presencia territorial y su capacidad de gestión han convertido a la Fundación Grupo América en un puente clave entre la solidaridad ciudadana, la responsabilidad social empresaria y las demandas concretas de la comunidad.

Fundación Grupo América está integrada por personas que cada día trabajan pensando en ayudar a los demás, hace muchos años entendimos que la unión hace la fuerza y es así como trabajamos de forma mancomunada con organizaciones no gubernamentales, municipios, Poder Ejecutivo, y decimos presente en cada ocasión que nos convocan por el bienestar y el desarrollo integral de todos los sectores de nuestra comunidad”, enfatizó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.

Distinción FGA 3
Margarita Viel, apoderada de Fundaci&oacute;n Grupo Am&eacute;rica, y Gabriela Al&eacute;, directora ejecutiva, recibieron la distinci&oacute;n de manos del intendente Ulpiano Suarez.

Margarita Viel, apoderada de Fundación Grupo América, y Gabriela Alé, directora ejecutiva, recibieron la distinción de manos del intendente Ulpiano Suarez.

Una distinción que reafirma un camino

El premio recibido no solo celebra lo realizado, sino que reafirma la importancia de seguir fortaleciendo los programas, consolidando redes y ampliando el impacto de Fundación Grupo América en cada uno de sus ejes de trabajo.

Distinción FGA 4
Los premios Incluir se entregan desde hace 6 a&ntilde;os y representan el reconocimiento a m&aacute;s de 60 organizaciones que nuclean a sectores, educativos, comunitarios, sociales y empresariales.

Los premios Incluir se entregan desde hace 6 años y representan el reconocimiento a más de 60 organizaciones que nuclean a sectores, educativos, comunitarios, sociales y empresariales.

Cada año, mediante acciones como Vendimia Solidaria, se recaudan fondos que son destinados a la construcción y equipamiento de postas sanitarias, salones de usos múltiples, jardines maternales, playones deportivos y escuelas, entre otras obras que benefician directamente a las comunidades más vulnerables.

Además, la Fundación Grupo América lleva adelante diversas campañas solidarias anuales orientadas a resolver necesidades concretas de instituciones y familias mendocinas, contribuyendo activamente al bienestar y al crecimiento colectivo.

En todos estos años, y gracias a su compromiso sostenido, Fundación Grupo América ha acompañado a más de 800 instituciones y alcanzado solidariamente a más de 600.000 personas, reafirmando su propósito de transformar la empatía en acción y la ayuda en oportunidades.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar