Copa Billie Jean King: cómo le fue a Argentina ante Eslovaquia en el arranque de los playoffs

Lourdes Carlé (128) y Luisina Giovannini (279) completan el equipo nacional que jugará este domingo con Suiza para definir un lugar en la elite para 2026 ya que los otros dos conjuntos irán al Grupo I.
En el ranking de la Copa BJK Argentina ocupa el puesto 24, Eslovaquia el 10 y Suiza el 16.
Cómo sigue el Grupo C de los playoffs de la Copa Billie Jean King, en Córdoba
- Sábado 15/11: Eslovaquia vs Suiza
- Domingo 16/11: Argentina vs Suiza
Cada serie consta de 3 puntos (dos singles y un dobles), los partidos comienzan a las 11 y son transmitidos por TyC Sports.