Copa Billie Jean King: cómo le fue a Argentina ante Eslovaquia en el arranque de los playoffs

Argentina, con Mercedes Paz como capitana, vence a Eslovaquia por 1 a 0 en el arranque de los playoffs de la Copa Billie Jean King y en busca de un lugar en las Qualifiers de la edición 2026.

Riera igualò a Gisela Dulko en el historial de la Copa BJK.

Julia Riera (183) batió por 6-2 y 6-1 a Viktoria Hruncakova (226) en el primer partido de la serie que se disputa en las canchas de polvo de ladrillo del Córdoba Lawn Tennis Club.

Julia Riera puso en ventaja a Argentina en la&nbsp; Copa Billie Jean King.

Luego, en el segundo punto de la serie, la jugadora argentina mejor rankeada que es Solana Sierra (67) jugará con Rebecca Sramkova (65) y más tarde se jugará el dobles en el que Riera y Jazmín Ortenzi se medirán con Katarina Kuzmova y Nina Vargova.

Lourdes Carlé (128) y Luisina Giovannini (279) completan el equipo nacional que jugará este domingo con Suiza para definir un lugar en la elite para 2026 ya que los otros dos conjuntos irán al Grupo I.

En el ranking de la Copa BJK Argentina ocupa el puesto 24, Eslovaquia el 10 y Suiza el 16.

Cómo sigue el Grupo C de los playoffs de la Copa Billie Jean King, en Córdoba

  • Sábado 15/11: Eslovaquia vs Suiza
  • Domingo 16/11: Argentina vs Suiza

Cada serie consta de 3 puntos (dos singles y un dobles), los partidos comienzan a las 11 y son transmitidos por TyC Sports.

