Copa Billie Jean King: cómo le fue a Argentina ante Eslovaquia en el arranque de los playoffs

Julia Riera (183) batió por 6-2 y 6-1 a Viktoria Hruncakova (226) en el primer partido de la serie que se disputa en las canchas de polvo de ladrillo del Córdoba Lawn Tennis Club.

Luego, en el segundo punto de la serie, la jugadora argentina mejor rankeada que es Solana Sierra (67) jugará con Rebecca Sramkova (65) y más tarde se jugará el dobles en el que Riera y Jazmín Ortenzi se medirán con Katarina Kuzmova y Nina Vargova.