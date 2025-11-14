Beach Vóley: Bautista Amieva y Maciel Bueno cayeron ajustadamente en su debut en el Mundial de Australia

Este viernes tuvo su debut una de las duplas argentinas que participan en el Mundial de Beach Vóley. Allí los mendocinos -de Tunuyán- enfrentaron a su par de Alemania y cayeron ajustadamente por 2-1. Este sábado buscarán recuperarse cuando jueguen contra su par de Brasil.
En el primer encuentro de la cita ecuménica del Mundial de vóley de playa que organiza la FIVB, el dúo Bautista Amieva- Maciel Bueno, pese a que arrancó ganando, fue derrotada por los alemanes Paul Henning- Lui Wust por 2-1 con parciales de 15-21, 31-29, y 19-17.
Este encuentro formó parte de la primera jornada del Grupo D, donde están las duplas de Brasil y Nicaragua.
Este sábado: Bautista Amieva y Maciel Bueno vs. Evandro-Lanci
La revancha para los tunuyaninos que son entrenados por Dan Andraos en el complejo de la Municipalidad de Tunuyán, será este sábado, muy temprano -03.30- (hora argentina), cuando enfrentarán a los brasileños Evandro/Arthur Lanci.
La fase regular en este grupo D se cierra el próximo lunes ante los nicaragüenses Mora- López. a las 0.30.
Las otras duplas argentina en el Mundial de Beach Vóley de Adelaida
Este viernes, desde las 23.30, la representación femenina, Bárbara Churín y Morena Abdala juegan por el Grupo H, y enfrentarán a las dupla alemana Svenja Müller/Cinja Tillmann.
El otro dúo de varones, los hermanos Capogrosso (Tomás y Nicolás) debutan este sábado, a las 8.30 con la pareja de Mozambique José Alberto Mondlane- Osvaldo Mungoi.