Beach Vóley: Bautista Amieva y Maciel Bueno cayeron ajustadamente en su debut en el Mundial de Australia

Este sábado: Bautista Amieva y Maciel Bueno vs. Evandro-Lanci

La revancha para los tunuyaninos que son entrenados por Dan Andraos en el complejo de la Municipalidad de Tunuyán, será este sábado, muy temprano -03.30- (hora argentina), cuando enfrentarán a los brasileños Evandro/Arthur Lanci.

La fase regular en este grupo D se cierra el próximo lunes ante los nicaragüenses Mora- López. a las 0.30.

Las otras duplas argentina en el Mundial de Beach Vóley de Adelaida

Este viernes, desde las 23.30, la representación femenina, Bárbara Churín y Morena Abdala juegan por el Grupo H, y enfrentarán a las dupla alemana Svenja Müller/Cinja Tillmann.

El otro dúo de varones, los hermanos Capogrosso (Tomás y Nicolás) debutan este sábado, a las 8.30 con la pareja de Mozambique José Alberto Mondlane- Osvaldo Mungoi.