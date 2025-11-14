La Selección argentina quedó fuera del Mundial Sub 17 al perder por penales con México

La igualdad llevó la definición a los penales donde el arquero López detuvo el primer penal ejecutado por Gastón Bouhier, Pineda puso arriba al Tri, Gómez Matar igualó para Argentina, Mansilla hizo el segundo de México, Closter marcó el 2 a 2 como en los 90', Hernández estableció el 3 a 2, el capitán argentino Matías Satas hizo el 3 a 3, López puso match point a México, Jainikosky puso las cosas 4 a 4 y el propio arquero Santiago López convirtió el penal decisivo.

Esta eliminación de la Argentina cae como un balde de agua fría, ya que los dirigidos por Placente habían sido el mejor primero en la fase de grupos, mientras que México había avanzado por la ventana tras terminar como el octavo mejor tercero.

Embed - ¡BATACAZO de #MÉXICO! ELIMINÓ a #ARGENTINA por PENALES! | Argentina 2(4)–2(5) México | Resumen

Lo que viene en el Mundial Sub 17

Tras sorprender a Argentina, México jugará en octavos de final del Mundial Sub 17 con Portugal que eliminó este viernes a Bélgica 2 a 1.

Otros clasificados a octavos fueron Mali y Francia, vencedores de Zambia (3-1) y Colombia (2-0), respectivamente.