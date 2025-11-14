Un gol que le hicieron a Independiente Rivadavia fue nominado por la FIFA para el Premios Puskas

El plazo de votación ya está abierto y el ganador se conocerá en la gala de los Premios The Best de la FIFA.

Los votos del público y los de un panel de leyendas tendrán el mismo peso a la hora de decidir el ganador y los aficionados deben inscribirse en FIFA.com para emitir su voto con sus tres goles preferidos y otorgar 5 puntos para su primera opción; 3 para la segunda y uno para la tercera.

Otros dos argentinos nominados por la FIFA

En la nómina de 11 goles que anunció la FIFA como postulantes al Premio Puskas también hay otro marcado por un argentino y se trata de Pedro De la Vega quien marcó para Seattle Sounders de Estados Unidos contra Cruz Azul de México el 31 de julio en la Leagues Cup.

Además, para el Premio Marta, al mejor gol del año en el fútbol femenino, fue nominada la argentina Kishi Núñez por un tanto marcado en la Selección argentina ante Costa Rica por el Mundial Femenino Sub 20.

Los 11 goles nominados por la FIFA al Premio Puskas

Alerrandro (Brasil) para Vitória vs. Cruzeiro el 19 de agosto de 2024 en el Brasileirao Série A.

Alessandro Deiola (Italia) para Cagliari vs. Venezia el 18 de mayo en la Serie A de Italia.

Pedro de la Vega (Argentina) para Seattle Sounders vs. Cruz Azul el 31 de julio en la Leagues Cup.

Santiago Montiel (Argentina) para Independiente vs. Independiente Rivadavia el 11 de mayo en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Amr Nasser (Egipto) para Pharco vs. Al Ahly el 17 de julio en la Capital Cup de Egipto.

Carlos Orrantía (México) para Atlas vs. Querétaro el 16 de abril en la Liga MX.

Lucas Ribeiro (Brasil) para Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund el 21 de junio en el Mundial de Clubes.

Declan Rice (Inglaterra) para el Arsenal vs. Real Madrid el 8 de abril de 2025 en la Champions League.

Rizky Ridho (Indonesia) para Persija Jakarta vs. Arema el 9 de marzo en la Liga 1 de Indonesia.

Kévin Rodrigues (Ecuador) para Kasmpaa vs. Rizespor el 9 de febrero en la Superliga de Turquía.

Lamine Yamal (España) para el Barcelona vs. Espanyol el 15 de mayo de 2025 en La Liga.